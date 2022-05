Imágenes satelitales predicen la pérdida de un tercio en cosechas de trigo en Ucrania

El rendimiento de la próxima cosecha de trigo en Ucrania podría ser un 35 % menor a la de 2021 debido a la invasión rusa, según imágenes satelitales analizadas por la empresa de geolocalización Kayrros en una nota publicada este viernes.

El conflicto perturbó gravemente la temporada de siembra, que está en curso, y obligó a los agricultores a trabajar bajo las bombas, con dificultades para encontrar combustible.

A la altura de los satélites, la diferencia ya es visible, lo que corrobora las predicciones de los analistas.

Las imágenes fueron grabadas entre el 14 y el 22 de abril, poco menos de dos meses después de que Rusia iniciara la invasión del país, por el satélite Terra de la NASA, y luego analizadas por Kayrros.

El especialista en imágenes satelitales y geolocalización del medioambiente se basó en el método denominado "índice de vegetación por diferencia normalizada", un análisis infrarrojo de precisión que permite evaluar el estado de las plantas y predecir así la producción de cereales.

[1/2] #Satellite images show that Russia’s invasion of Ukraine has severely disrupted the #wheat planting season. Production this year is expected to be at least 35% lower than last year, according to the latest data analysed by Kayrros. pic.twitter.com/iRTtL2rSTw

En este momento, Ucrania tendría capacidad para producir 21 millones de toneladas de trigo en 2022, 12 millones menos que en 2021, estima Kayrros. Respecto a la media de los últimos cinco años, el rendimiento de las cosechas sería un 23 % menor.

Los agricultores que logren sembrar se enfrentarán a un problema de almacenamiento, ya que las exportaciones por ferrocarril y carretera sólo pueden compensar una parte mínima de las salidas de mercancías por barco.

Rusia mantiene los puertos ucranianos bloqueados, tanto en el mar Negro como en el de Azov, obstaculizando gravemente los intercambios comerciales.

El conflicto promete agravar las fragilidades de países muy dependientes de las exportaciones de cereales rusos y ucranianos, como Somalia o la República Democrática del Congo.