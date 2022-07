Osmar Benítez: "No es posible que ocurra una hambruna" en República Dominicana

En la República Dominicana está lejos de que ocurra una hambruna, de acuerdo a Osmar Benítez, presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), quien asegura que el país es autosuficiente en varios productos de la canasta básica entre ellos: pollos, huevos, plátanos, yuca y batata, entre otros.

“Mientras haya agua, vamos a tener alimentos para abastecer las necesidades del pueblo dominicano. Aquí no es posible que ocurra una hambruna, que la gente no tenga qué comer, porque aquí lo que el pueblo dominicano come, nosotros somos autosuficiente. Pero nosotros, en lo que es plátanos, yuca y batata, somos autosuficientes”, expresó hoy el ejecutivo de la JAD.

Dijo que la JAD ha sugerido a los productores de pollo, socios de esa institución, que hay que aumentar la oferta de ese producto en el país.

“Estamos produciendo 18.5 millones de pollos, hay que aumentarlo a 22 millones de unidades de pollos mensuales. Hay que llevarlo a 20 millones y luego a 22”, señaló Benítez.

Dijo que el sector avícola ha pasado por varias situaciones, entre ellas que la cantidad de huevos fértiles en el mercado local para llevarlos a incubar y producir más pollos tiene un tope. "Entonces, salimos a buscar huevos fértiles, y en Estados Unidos no hay huevos fértiles para vender, no hay en el mundo huevos fértiles; todo el mundo tiene la misma situación. Conseguimos huevos fértiles: un poquito en Estados Unidos, otro en Canadá y también, hasta en Holanda fuimos a buscarla”, dijo.

Aseguró que la idea es aumentar la oferta, porque la carne de pollo tiene una bondad, y es que un problema del pollo se resuelve en 60 días, porque incubar los huevos son 21 días y tener el pollo listo para consumo son 39 días más, o sea, “en 60 días tú tienes la oferta de pollos establecida”.

Dijo que otro motivo para aumentar la oferta de la carne de pollo en el país es porque los consumidores de cerdos, con el tema que han tenido con la fiebre porcina africana, muchos de ellos han pasado a consumo de pollo, o sea, la demanda de pollo ha aumentado, por lo tanto, hay que producir más pollo.

“Tenemos capacidad instalada para producir 25 millones de pollos mensuales”, expresó.

Apuntó que los precios de los productos alimenticios se van a mantener altos hasta que se pueda lograr la paz entre Rusia y Ucrania.

Dijo que nadie se esperaba el conflicto en Ucrania, situación que ha afectado el tema de los fertilizantes, porque en esos dos países se produce el 16 % de la producción mundial de la urea.

“Tenemos el tema de la producción de materias primas como el maíz, aceite de girasol, entre otros: eso ha generado una inflación que se genera en todas partes del mundo. Nosotros no somos ajenos a eso”, precisó.

Dijo que la Junta Agroempresarial Dominicana apoya el subsidio a los fertilizantes dispuesto por el Gobierno dominicano, porque el mismo ha sido un apoyo directo. “Que es la propuesta nuestra. Siempre que hay este tipo de crisis la política debería ser apoyo directo al productor, subsidio directo al productor, para que el productor pueda mantener la oferta. Además, cuando tu subsidia directo al productor, tu estas irradiando la economía de esa zona”.

Destacó que la JAD cree que habrá una estabilidad de precios de los productos de la canasta básica. “No creemos que vaya a subir más de lo que tenemos, porque la oferta local se ha mantenido, el tema es las materias primas que usamos para producir esos alimentos”, observó.

Acuerdo entre la JAD y Afipa

Benítez habló en el marco de un acuerdo entre la Junta Agroempresarial Dominicana y la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la Protección de Cultivos (Afipa), en procura de apoyar la protección del medioambiente y los recursos naturales.

En el acuerdo ambas entidades se comprometen a aunar esfuerzos para el desarrollo de un Programa de Manejo de Envases CampoLimpio y de Buenas Prácticas Agrícolas Cuidagro, en las principales zonas agrícolas del país.

El convenio incluye capacitación y asistencia técnica a productores y técnicos socios de la JAD, en el manejo de envases plásticos vacíos de productos para la protección de cultivos.