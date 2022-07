Conaleche: en RD se venden productos como lácteos sin serlo

De acuerdo al director ejecutivo del Conaleche, en el país se están vendiendo productos como leche que no lo son. ( ARCHIVO )

El tema del etiquetado sigue siendo un desafío para las autoridades dominicanas. En esta ocasión, el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche) trabaja conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública en la supervisión de supermercados y comercios por productos que supuestamente se están despachando al consumidor como lácteos, pero que en su contenido no lo son.

“Hay muchos productos que se están comercializando que, dentro de sus ingredientes, no tienen nada de lácteo y se comercializan como quesos o como otros lácteos, pero en realidad es una forma de comercio desleal”, denunció el director ejecutivo del Conaleche, Miguel Laureano.

El funcionario también observó que hay productos que se comercializan con otro idioma que dificultan que el usuario sepa lo que está consumiendo.

“Estamos también con otro tema más profundo, pero que está el tema de un laboratorio para que eso que se comercializa como leche en el mercado, nosotros garantizarles a los dominicanos que lo que está consumiendo es verdaderamente leche”, explicó.

En ese sentido dijo que se le envió un informe, en la parte que le compete, a Salud Pública, y otro de lo que le compete a Pro Consumidor. "Esa parte del idioma le compete más a Pro Consumidor, porque tiene que velar porque los productos estén bien etiquetados en su idioma”, expresó.

Aseguró a Diario Libre que el tema del etiquetado tenía dos o tres años que no se manejaba en el país, pero que el Conaleche lo ha retomado.

Reglamentación de la industria láctea

Laureano apuntó que el principal reto que tiene el sector pecuario es la reglamentación de la industria láctea.

“Cuando se firmaron los tratados nunca se pensó que la leche líquida pudiese ser una competencia para los ganaderos dominicanos. Y en el año 2015 se desmontó totalmente los aranceles a la leche líquida. A la República Dominicana entran cantidades de leche líquida que muchas veces uno se sorprende con los precios tan bajos que se comercializan con relación a la que se produce en el país”, dijo.

Indicó que otro punto que tienen como reto es saber qué tipo de productos están entrando a la República Dominicana para que no llegue leche sin serlo.

“Tenemos que garantizar que eso se analice y que lo que el ciudadano consuma en la República Dominicana importado como leche realmente sea leche. Es un reto que tenemos desde que llegamos al Conaleche. Tenemos un convenio con la UASD, con la Facultad de Agronomía y Veterinaria y el Centro de Adiestramiento Lechero (CAL); tenemos un proyecto de un laboratorio que va a detectar la adulteración de la leche. Eso entiendo que sería un paso trascendental para nosotros poder reglamentar y regular el mercado lácteo nacional”, informó.

Sector ganadero en RD

Laureano indicó que el sector ganadero es el más importante de la economía rural. Cuenta con más de 47,000 productores en el país, de acuerdo al último pre censo que se hizo en el 2015.

Asimismo, el sector produce más de 840 millones de litros de leche que son vendidos en fincas entre 28 y 32 pesos la unidad, generando una riqueza de más de 23,500 millones de pesos cada año.

“Es un proyecto que nosotros tenemos en carpeta que ya se hizo la licitación; estamos en proceso de adjudicación a una empresa para hacer un inventario ganadero en el país. El último que se hizo fue en el año 1982. En el 2015 se hizo un pre censo que no fue muy confiable porque no hubo un trabajo directamente en campo, pero un inventario ganadero, como el que nosotros vamos hacer ahora, desde el año 82 no se realiza”, enfatizó.

Aseguró que el inventario sería una herramienta muy importante para el Estado dominicano para tomar políticas públicas directas para resolver los problemas que aquejan al sector.

“Para el mes de agosto se tiene contemplado iniciar el censo pecuario para detectar cuántos ganaderos hay en la República Dominicana, empleos que generan, cabezas de ganado, dónde están ubicados, cuántos son de doble propósitos, cuántas son de carne, deficiencia por el tema agua, caminos vecinales, entre otros”, señaló.

Crédito

El departamento de crédito es considerado lo más importante que tiene el Conaleche. Laureano resalta que maneja un programa junto con el Banco Agrícola.

“Desde la llegada de nosotros al Conaleche hemos aprobado más de 800 millones de pesos en préstamos, tanto a productores como procesadores, y también hemos aprobado a las asociaciones. Estos recursos lo utilizan para compra de ganado, mejoramiento de fincas, compra de equipos y maquinarias, construcciones de salas de ordeño, siembra de pastos, entre otros”, apuntó.

Con el tema de la sequía han estado trabajando con el envío de pacas a las zonas de la línea noroeste, básicamente de la costa de Montecristi, igualmente en la costa oeste de Puerto Plata, Villa Isabela y Estero Hondo, entre otros lugares.

Sobre el Conaleche El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (Conaleche) fue creado por la Ley 180-01 en el 2001. El espíritu de esa ley es lograr básicamente la autosuficiencia lechera del país. A raíz de la promulgación de esa ley, la producción de leche ha venido de forma ascendente, pero la pandemia y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania han influido para que en la mayoría de los rubros haya un estancamiento en cuanto a la producción se refiere.