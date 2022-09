Tecnología y acceso a datos, entre retos de la agropecuaria dominicana

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Víctor Bisonó, señaló ayer que, en estos tiempos, el uso de técnicas de fabricación, de maquinaria o herramientas que aporten valor a la producción y dé resultados novedosos, es una acción indispensable para mantenerse en el mercado agroindustrial, para continuar produciendo y exportando productos dominicanos de calidad hacia mercados cada vez más exigentes.

Al exponer sobre la Innovación en la Agroindustria de Exportación de la República Dominicana, en el XXIII Encuentro Nacional de Líderes del sector agropecuario, organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana, Bisonó señalo que la innovación ha sido un elemento esencial para el desarrollo de economías más competitivas y sustentables, capaces de generar mayor bienestar para toda la sociedad.

Dijo que la República Dominicana posee 2.6 millones de hectáreas de terrenos dedicadas a actividades agropecuarias y forestales y cerca de 20 % de ella es utilizada para el fomento de una diversidad de cultivos.

Indicó que el sector agroindustrial dominicano aporta el 2.4 % de las exportaciones totales nacionales. Lo que quiere decir que, por cada 100 dólares exportado, la agroindustria está generando 2.4 dólares.

Sin embargo, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, dijo en una conferencia anterior que la República Dominicana no cuenta con datos suficientes del sector agropecuario nacional, lo que impide tener políticas públicas “buenas” hacia el sector.

“Creo que eso refleja la importancia que le hemos dado como sociedad a la agropecuaria. Si no tenemos datos es porque no le estamos prestando atención a la agropecuaria y pensamos que no es importante, y es sumamente importante. Sin datos no hay políticas buenas, no hay manera de hacer programas robustos si no tenemos buenos datos”, expresó.

Isa Contreras resaltó la importancia de traer el desarrollo rural al escenario público para colocar a la gente en el centro con la transformación agropecuaria como medio.

Acceso limitado

Bisonó explicó que para el 2021, el país ocupaba la posición 11 como proveedor de exportaciones de América Latina y el Caribe, con un monto total exportado de 11,831.53 millones de dólares, acaparando así el 1 % de las exportaciones de la región.

“En nuestro país existe una base amplia de pequeños productores y sistemas de agricultura familiar que tienen acceso limitado a la agricultura moderna. Lo que los enfrenta a diversos retos en torno a la oferta y la demanda que son esenciales para su desarrollo y para lograr comercializar la producción hacia el exterior en términos favorables”, puntualizó el titular del MICM.

Sumado a lo anterior, el funcionario indicó que para el segmento exportador, se debe tomar en cuenta las medidas vinculadas a la salud de los consumidores que profundizan y amplían los requerimientos de entrada a los mercados de países desarrollados, como la Unión Europea y los Estados Unidos. l