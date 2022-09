Proyecto de maíz en la Cruz de Manzanillo peligra por falta de recursos

Por falta de recursos para cubrir las nóminas, adquirir los insumos para el proceso de producción y preparación de los terrenos para la siembra de maíz, el director del programa Siembra RD, Leonardo Faña, entregó al Ministerio de Agricultura el proyecto Cruz de Manzanillo.

“Hemos logrado sembrar 1,100 tareas de maíz; el objetivo era llegar a sembrar 16,000 tareas de maíz. Hemos decidido que los siga Agricultura, porque se necesitan recursos y nosotros no los tenemos. Hay que hacerle fumigaciones al maíz, para que no se pierda, y darle seguimiento. Ya está en espigamiento y, porque no tenemos recursos, hemos determinado entregárselo al ministro”, expresó Faña a Diario Libre.

El funcionario envió una carta el ministro de Agricultura, Limber Cruz, el pasado 8 de septiembre, en la que le notifica la entrega.

En mayo pasado, el Gobierno lanzó el programa Siembra RD con el propósito de motivar la producción nacional en un contexto de inflación y crisis de abastecimiento por los efectos económicos de la pandemia del COVID-19 y la invasión rusa en Ucrania.

Faña dijo que el proyecto de maíz es bueno y está planificado para que de cada tarea se obtenga una cosecha de ocho quintales. “Se planificó una inversión de 4,000 pesos por tarea, en las 16,000 tareas”, indicó. Precisó que en Agricultura es que pueden darle seguimiento porque el Ministerio es que tiene recursos.

“Ellos (Ministerio de Agricultura) tienen un administrador nuevo allá y nosotros se lo entregamos; él es el responsable”, enfatizó Faña.

Dijo, además, que se deben recursos al personal contratado para habilitar el sistema de riego, desyerbo, limpieza de canales y otras necesidades. “No se ha podido pagar ni una sola quincena, lo hemos reportado todo, esperamos que se les pueda pagar ahora”, agregó.

De acuerdo a Faña, el proyecto de maíz se inició el 6 de junio de 2022.

“Preparamos tierra, sembramos el maíz en 1,100 tareas; hicimos dos aplicaciones de pesticida, lo hicimos con drones, hubo un área donde se utilizó fertilizantes, la otra no se pudo porque el fertilizante no se consiguió”, apuntó.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/09/13/texto-carta-18d50d38.jpeg (CARTA ENTREGADA EN EL MINISTERIO DE AGRICULTURA.)