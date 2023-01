Guineos verdes, entre alternativas de consumidores ante altos precios del plátano

Cuando el precio del plátano está alto, los consumidores tienen como alternativa para sustituir este alimento: guineos verdes, yuca, batata y hasta pan.

El plátano tiene la particularidad de que puede ser consumido a cualquier hora del día, complicando más su escasez en tiempos como los actuales, donde la producción es baja en un país en el que un consumidor promedio ingiere un promedio de 250 plátanos al año.

“La última vez que comí plátanos fue porque me los regalaron. No doy 25 pesos por un plátano”, expresó la ama de casa Josefa, residente en el sector Los Praditos del Distrito Nacional.

Considera que los plátanos que están vendiendo son "de mala clase, pequeños y aguados". “Eso no es plátano”, dice.

En la República Dominicana se estima que viven 11 millones de personas. Según datos de la Junta Agroempresarial Dominicana, en el país se consumen cerca de 7 millones de plátanos diariamente.

Una ciudadana identificada como Luisa López dijo a Diario Libre que la última vez que solicitó plátanos al colmado estaban a 35 pesos.

“No doy más de 25 pesos por un plátano. Estoy que los compro en el súper, que están un poco más grandes. Si no encuentro en el súper, pues, no los compro, prefiero comprar guineítos y no dar 35 pesos por uno pequeño y malo”, indicó.

Una de las alternativas más utilizadas por los consumidores es comprar guineos verdes (banana). En un recorrido realizado por Diario Libre se constató que los precios de este producto rondan entre los 8 y 10 pesos.

“Las guaguas que traen los guineos del campo los venden a 6 y 7 pesos”, indicó la colmadera María Rosario.

Rosario dijo que han decidido no volver a comprar ni plátanos ni guineos porque los consumidores no están aceptando los precios y los productos se maduran y se dañan.

“Uno pone los productos en esas cajas y, cuando comienzan a madurarse, tiene uno que botar parte de las mercancías, y eso no es negocio”, indicó.

Los supermercados del Distrito Nacional venden la libra de guineos verdes entre 16 y 18 pesos, de acuerdo a lo observado en el recorrido hecho por Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/04/una-venta-de-frutas-y-verduras-a179d1cc.jpg Guineos verdes despachados al consumidor a 16 pesos la libra en uno supermercado. (ARCHIVO DL/JCM)

De acuerdo a los datos del Ministerio de Agricultura, en la República Dominicana hay 640,000 tareas sembradas o dedicadas al cultivo del banano. El 50 % de la producción es orgánico.

“Nosotros seguimos exportando alrededor de 400 contenedores semanales de banano orgánico. Somos el principal país exportador de banano orgánico del mundo y seguimos trabajando para mantener ese nivel de exportación”, indicó el viceministro de Producción y Mercadeo del Ministerio de Agricultura, Eulalio Ramírez.

Aseguró que también tienen programado seguir fortaleciendo e incorporar nuevas áreas de banano orgánico.

“Azua, aparte de la línea noroeste, es una zona en la que tenemos proyectado fortalecer las plantaciones de banano orgánico, y para eso tenemos todo un programa de asistencia y de apoyo a los productores en esa dirección”, expresó.

Estadísticas oficiales

Las estadísticas del Ministerio de Agricultura indican que durante el 2022 se sembraron de manera consolidada:

73,293 tareas de guineo

365,814 tareas de plátanos

Además, se cosecharon de manera consolidada a nivel nacional 481,316 tareas de guineo y 780,474 tareas de plátanos.