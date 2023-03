Congresista de EEUU defiende relación con RD en medio de conflicto por aranceles al arroz

El congresista republicano por el distrito 25 de Florida resaltó este miércoles la importancia de la duración y profundidad de las relaciones entre su país y la República Dominicana, esto en momentos que el Gobierno de Luis Abinader busca una renegociación de las tasas arancelarias propuestas en el DR-Cafta, que prevé para 2025 una reducción a cero del gravamen al arroz estadounidense.

“Lo que quiero recalcar es la relación y la importancia de la relación y que esa relación se mantiene, yo creo que se estrecha más todos los días”, dijo Díaz-Balart al ser cuestionado durante el acto de entrega de 12 botes tipo Zodiac a las Fuerzas Armadas dominicana por parte de la embajada estadounidense en el país.

Tras la publicación de Diario Libre sobre la decisión de EEUU de no renegociar la desgravación que incluye al arroz importado desde el país norteamericano, Abinader advirtió que no abrirá el mercado dominicano al arroz estadounidense si no se llega a un acuerdo a los puntos que entran en conflicto.

“Ya nosotros dijimos en la Asamblea Nacional (el 27 de febrero) que nosotros no vamos a permitir que se abra el mercado en la parte arrocera, porque ellos también están subsidiando (al sector arrocero)”, dijo el mandatario al referirse a los Estados Unidos en el marco del DR-Cafta.

Al ser cuestionado sobre la posición del mandatario dominicano, el congresista se limitó a elogiar los lazos que unen a ambos países, al tiempo que aclaró que el nivel de la relación no impide que haya desacuerdos.

“No es que no vamos a tener diferencias, porque tengo que recalcar que es una relación de amistad, de confianza, de intereses mutuos; y esa relación solamente se ha estrechado aún más los últimos dos años”, sentenció el republicano sobre el tema.

Inicio del conflicto

En una misiva con fecha del 7 de octubre de 2022, un funcionario estadounidense señaló que para una modificación o renegociación de los términos del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), se debe llegar a un consenso de todas las partes.

Asimismo, la carta dirigida a la embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán, advierte que el país norteamericano no apoya una renegociación de los compromisos asumidos en el tratado sobre la apertura del mercado.

"Como se señaló en ocasiones anteriores, Estados Unidos no apoya la reapertura o renegociación de los compromisos de acceso al mercado bajo el DR-Cafta", dice el documento enviado a la diplomática por Jayme White, representante comercial adjunto de EEUU, que también fungió como la jefa negociadora para República Dominicana cuando el país buscaba adherirse al tratado.

En su tercera rendición de cuentas frente a la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, Luis Abinader designó a una comisión interministerial de Industria, Relaciones Exteriores y Agricultura para ejecutar las medidas necesarias para salvaguardar y proteger a los productores de arroz.

Dicho gremio ha insistido en que la reducción a cero de las tasas arancelarias reduciría el precio del cereal producido en Estados Unidos, lo que alteraría su competencia en el mercado y al final a un sector que genera 90,000 empleos directos, 320,000 indirectos y 300 factorías.

El DR-Cafta entró en vigencia en la República Dominicana en 2007, pese a ser firmado en 2004 y, además de República Dominicana y Estados Unidos, forman parte del acuerdo Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.