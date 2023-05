Productores y comerciantes de cebolla reclaman al Gobierno pago de RD$ 205 millones

Productores y comerciantes de cebolla de Nizao, Palenque, Juan Barón de la provincia San Cristóbal y de Azua denunciaron este lunes que el Gobierno les adeuda 205 millones de pesos por la compra de 2,005 quintales de cebolla que se había prometido pagar en enero pasado.

Los cebolleros expresaron, mediante una nota de prensa, que se sienten presionados por las deudas que han contraído con las distintas entidades bancarias fruto de que "el Gobierno aún no cumplen con el pago de una deuda".

Declararon que en una reunión que sostuvieron con las autoridades del Ministerio de Agricultura se les informó que ese proceso se maneja en el Palacio Nacional.

El representante de la organización de productores, Luis González, dijo que el Gobierno hizo un acuerdo a través del ministro de Agricultura, Limber Cruz, con los productores y los comerciantes mediante un subsidio o compensación que sería entregado a los comerciantes y éste aún no se ha cumplido.

Indicó que, a finales de enero, supuestamente el Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, dio garantías a los productores y comerciantes de cebolla de que podrían sostener el cultivo del rubro en la economía nacional.

"Si el Gobierno no cumple con la compensación a los comerciantes, éstos no le pueden pagar a los productores y éstos, a su vez, no podrán pagar los préstamos que han tomado a las entidades financieras, lo que crea grandes dificultades a los cebolleros de las referidas comunidades" Luis González Productor de cebolla “

González anunció que próximamente realizarán una protesta en la comunidad Palenque en reclamo de que el Gobierno cumpla con el acuerdo suscrito.