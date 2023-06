Productores de cebolla anuncian vigilia frente al Ministerio de Agricultura para el jueves

Unos 35 productores de cebolla de Nizao, Palenque, Azua y San José de Ocoa anunciaron que realizarán una vigilia el próximo jueves frente al Ministerio de Agricultura para exigir el pago de 1,000 pesos por cada quintal de cebolla producido en la pasada cosecha.

"Este jueves, a las 10:00 de la mañana, estaremos todos nosotros con nuestra familia y nuestros machetes, con todo, de no recibir una respuesta hoy", enfatizó Domingo Amancio Flores, miembro de la directiva de la Unión Nacional de Productores de Cebolla.

El productor habló en medio de un piquete realizado la mañana de hoy en el frente de la entidad gubernamental, y que se constituye en la sexta manifestación que hacen para conseguir una respuesta de las autoridades a este tema.

Los agricultores alegaron que el precio de este producto decayó tras las importaciones que realizó el gobierno en noviembre pasado, medida que "derrotó" la rentabilidad de unos 205,000 quintales de cebolla cosechados, ya que el precio del quintal pasó a estar de 3,000 pesos a 2,500 y a 1,500 pesos.

Por este motivo, exigen que la institución les pague 300 millones de pesos para poder cumplir con los préstamos tomados a los bancos para financiar los costos de producir las cebollas.

700 millones de pesos Préstamos del Bagrícola otorgados a los cebolleros Los productores de cebolla mencionaron que, en conjunto, tomaron préstamos al Banco Agrícola que suman 700 millones de pesos, a una tasa de interés del 6 % anual, tomados para manejar los costos de la producción.

Entienden que este es un monto que la entidad "les adeuda", ya que se comprometió —en enero de este año— a proteger la producción nacional con la limitación a las importaciones a través de un acuerdo.

"Nosotros no encontramos dónde meternos con los suplidores de cebolla. La gente no nos cree que ellos (el Ministerio de Agricultura) tienen seis meses sin pagarnos. Ya no aguantamos más. Los productores estamos en una condición que, para donde nos digan, vamos", exclamó el productor Juan Luis Lluberes al conversar con Diario Libre.

Explicó que, como él, hay 500 productores que se han visto afectados porque no han podido recuperar lo invertido en la siembra de unas 16,000 tareas de cebolla.

"El Ministerio ordenó a las casas comerciales que fueran a levantar la cebolla a un precio de 2,500 pesos. Desde que nos reunimos con ellas hasta que levantaron las cebollas, nos acompañaron con sus técnicos. Ahora el ministro dice que no tiene compromisos. (En) la parte interesante, el señor se echa para atrás", deploró Lluberes.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/19/19062023---protesta-de-productores-de-cebolla---ministerio-de-agricultura---018-87de33d9.jpg Los productores de cebolla frente al Ministerio de Agricultura, esperando una respuesta de las autoridades. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/19/19062023---protesta-de-productores-de-cebolla---ministerio-de-agricultura---016-832beff3.jpg Domingo Amancio Flores, miembro de la directiva de la Unión Nacional de Productores de Cebolla, conversó con Diario Libresobre la problemática. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/19/19062023---protesta-de-productores-de-cebolla---ministerio-de-agricultura---011-3f093352.jpg Imagen del acuerdo con los productores de cebolla, en el que se muestran las rúbricas de Limber Cruz y de los representantes de los gremios de la región Sur. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/19/19062023---protesta-de-productores-de-cebolla---ministerio-de-agricultura---033-e1a422c0.jpg Miembros de la Policía Nacional mantenían la distancia entre los manifestantes y la entrada a la sede del Ministerio de Agricultura. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY) https://resources.diariolibre.com/images/2023/06/19/19062023---protesta-de-productores-de-cebolla---ministerio-de-agricultura---034-2b5391bf.jpg Miembros de la Policía Nacional se observaron rodeando a los manifestantes, frente al Ministerio de Agricultura. (DIARIO LIBRE/MATÍAS BONCOSKY)

Acuerdo

El pasado 31 de enero, el Ministerio de Agricultura firmó un acuerdo con la Unión de Productores de Vallejuelo, los Productores de Azua y la Asociación de Productores Agrícolas Los Inolvidables.

De acuerdo al documento, compartido por los protestantes, el Ministerio de Agricultura sostuvo una mesa de diálogo con los representantes de estos gremios, en los que se pactó la creación de un registro nacional de productores de cebolla para tomar en cuenta en las futuras políticas que involucren a este sector.

Asimismo, la institución se comprometió a supervisar y facilitar, tanto asistencia técnica como acompañamiento para el proceso de siembra y cosecha de este rubro, a través de la Unión Nacional de Productores de Cebolla.

Por último, se acordó priorizar la producción nacional "para ayudar a garantizar la rentabilidad entre los meses de febrero-mayo 2023, tomando en cuenta la cosecha de primavera (que se inicia en septiembre), así como también consensuar con los productores y los comerciantes la estabilidad de los precios de la cebolla".

El documento, que cuenta con la rúbrica de Cruz y de los representantes de los productores de cebolla, carece de un acápite en el que se hable sobre financiamiento del Estado para la cosecha de cebolla durante los meses mencionados o en la cosecha pasada.