Productores de huevos protestan contra "exclusión" en planes de ayuda del gobierno por cierre fronterizo

Miembros de varias asociaciones ligadas a la producción de huevos marcharon la tarde de este martes en Moca, provincia Espaillat, en protesta para que el gobierno los incluya en los planes de ayuda que ha destinado a los sectores afectados por la inactividad comercial con Haití.

La caminata salió desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, después de una misa, hasta llegar al Monumento al Agricultor, ubicado en la carretera Ramón Cáceres.

Manuel Escaño, presidente de la Asociación de Productores de Huevos (Asohuevos), aseguró que esa entidad y otras del sector han estado ausentes en las comisiones en las que las autoridades han tratado la crisis actual.

Dice que las ayudas dispuestas por el gobierno central se han implementado de manera incorrecta "en beneficio de grupitos de productores que han pretendido concentrar la producción cada vez en menos manos".

Pide al Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) que publique los nombres de las personas a las que han comprado el producto durante el proceso de ayuda de la actual crisis.

"Como representante de los cientos de pequeños y medianos productores, exigimos que los temas relacionados con esta, la madre de las crisis, sean tratados directamente con nuestras instituciones, no con terceros que no nos representan", externó Escaño.

A su vez, el presidente de la Asociación de Productores Avícolas de Moca y Licey al Medio (Approamoli), Ambiorix Cabrera, negó que hayan dejado plantado al Gobierno en varias ocasiones como dijo el presidente Luis Abinader en LA Semanal con la Prensa. Justificó su ausencia a la primera convocatoria del Gobierno y aseguró que no fue convocado por segunda vez.

"La única ocasión que me invitaron fue un domingo a las 8:00 de la noche para asistir al Palacio Nacional al otro día a las nueve de la mañana y les dije que no podía porque tenía una cita médica que no podía reprogramar. Así que si al presidente le dijeron que lo dejé plantado le hablaron mentira", expresó Cabrera.

Sacrificio de gallinas

Durante la manifestación, los productores reiteraron el llamado al Estado dominicano para que les compren tres millones de gallinas para equilibrar la oferta y demanda de los huevos.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/24/marcha-productores-de-huevos.jpeg Los productores quieren que el Gobierno les compre tres millones de gallinas. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/24/protesta-productores-de-huevos.jpg De acuerdo con productores, la crisis generada por el cierre del comercio con Haití ha causado pérdidas por mil millones de pesos. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2023/10/24/marcha-productores-de-huevos-1.jpeg La marcha terminó en el Monumento al Agricultor en Moca. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Proponen que el precio de compra de las aves sea a RD$200 la unidad.

Precisan que, si se sacrifica esa cantidad de gallinas, esa carne podría ser comercializada por el Inespre a precios bajos en la población.

Instan también a que las autoridades inicien una campaña publicitaria motivando a la población a consumir huevos.

Ambiorix Cabrera, presidente de la Asociación de Productores Avícolas de Moca y Licey al Medio (Approamoli), planteó que si se aplican esas medidas evitarían que cientos de medianos y pequeños productores del alimento quiebren totalmente.

Según dice el empresario, en la actual crisis se han registrado pérdidas económicas sobre los mil millones de pesos.

Mediación de Raquel Peña

Los productores entienden que el ministro de Agricultura, Limber Cruz, no está en capacidad de manejar la crisis actual.

Proponen que sea la vicegobernante de la República, Raquel Peña, la que gestione los planes de ayuda.

"Nosotros confiamos en la honorable vicepresidenta, por lo que proponemos que ella asuma la comisión para buscarle una solución a la problemática", propone Pablo Pérez Fernández, otro de los productores participantes en la marcha.

Todo el recorrido de los avicultores fue escoltado por agentes de la Policía Nacional y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).