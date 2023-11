República Dominicana solicitó procesos de compra de carne a Brasil

El Ministerio de Agricultura y la Embajada de la República Dominicana en Brasil negaron ayer la libre importación de carnes desde el gigante sudamericano, pero reconocieron que culminaron en agosto un proceso de homologación de estándares de certificación de la carne bovina, porcina y avícola tras dos años de evaluaciones técnicas.

Asimismo, los titulares de ambas entidades precisaron que, actualmente, Brasil no representa un riesgo de ingreso al país de fiebre aftosa y de encefalopatía espongiforme bovina (EEB), conocida como "enfermedad de las vacas locas".

Habilitación de plantas

La embajadora dominicana establecida en el país sudamericano, Patricia Villegas, expresó a Diario Libre que la exportación brasileña de carne bovina y porcina hacia la República Dominicana “apenas empieza”.

Dijo que tiene conocimiento de que Quisqueya solicitó procesos de compra, los cuales suelen durar “tres meses para despachar y, en lo que llega, 20 días, más o menos. No es tan sencillo”, remarcó.

Detalló la información tras asegurar que la homologación técnica culminó hace solo tres meses, luego de dos años de evaluaciones presenciales por parte de técnicos de la Dirección General de Ganadería (Digega) y el Ministerio de Salud Pública para garantizar las condiciones de calidad y seguridad de las plantas frigoríficas de estas carnes, certificadas tanto por Brasil como por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Esto derivó en que se habilitaran tres plantas procesadoras de ganado vacuno y, después del 30 de octubre, otras 52 plantas ubicadas en los estados de:

Acre,

Rôndonia,

Paraná,

Catarina,

Río Grande do Soul.

"No todas (las plantas) están listas para exportar, porque no todas tienen las mismas capacidades de exportación, y no todas exportan a las mismas regiones geográficas" Patricia Villegas, Embajadora dominicana en Brasil. “

De acuerdo con el cuerpo diplomático, estos cinco estados están libres de fiebre aftosa a un nivel sanitario donde ni siquiera se requiere su vacunación.

“(La homologación) es un proceso normal, ordinario, que se hace con los países de mayor exportación de proteína animal. La número uno sería los Estados Unidos, pero la que más exporta a más países, incluso a los Estados Unidos, es Brasil”, manifestó Villegas.

La diplomática asegura que sumar a Brasil, país que suple el 42 % del consumo de carne animal a nivel global, representa una decisión acertada del Gobierno dominicano para prevenir escasez de productos cárnicos localmente, ante situaciones contingentes.

Durante una entrevista telefónica con Diario Libre, Villegas precisó que la habilitación de compra no significa que todas las plantas cuenten con la capacidad para exportar, ni tampoco obliga al país a comprarle a Brasil.

“No todas (las plantas) están listas para exportar, porque no todas tienen las mismas capacidades de exportación, y no todas exportan a las mismas regiones geográficas”, puntualizó.

En lo que respecta a la carne aviar, República Dominicana viene comprando aves a Brasil desde hace algunos años. Solo en los primeros 10 meses de este 2023, Brasil exportó unas 30,000 toneladas de pollo al país, indicó la embajadora.

En tanto, la exportación de carne porcino ha sido de solo 351 toneladas, y se ha hecho porque el país carece de cerdo suficiente tras la peste porcina africana que, luego de su llegada al país en 2021 y posterior control de la enfermedad, diezmó la producción local.

Permiso de importación

“Abrimos las puertas bajo el criterio de un permiso. No de manera abierta ni mucho menos, sino avalados por un permiso de importación”, enfatizó el ministro Limber Cruz a Diario Libre.

Indicó que, antes de salir hacia la República Dominicana, la proteína animal se certifica en Brasil y solo si cumple con los demás requisitos sanitarios es que se le solicita el pedido.

Agregó que la homologación de criterios de sanidad animal entre ambos países también exige una certificación de un laboratorio reconocido internacionalmente.

"Tú tienes que ser bastante riguroso y buscar las certificaciones de lugar y tener las informaciones para tú no cometer errores" Limber Cruz, Ministro de Agricultura. “

En el caso hipotético de que entrara alguna proteína animal contaminada con estas u otras enfermedades, los sistemas cuatentenarios dominicanos estarían preparados para detectarlos, indicó Cruz.

Los contenedores pasan por un proceso de investigación en el que se descartan estas y otras amenazas. "Si no llenan los requisitos-porque nosotros tenemos nuestro propio laboratorio- se devuelve, tan sencillo como eso, o se incinera en el aeropuerto", garantizó.

Sin fiebre aftosa y sin EBB

De acuerdo a un comunicado remitido ayer a la embajada dominicana en Brasil por parte de la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA) Y la Asociación Brasileña de las Industrias Exportadoras de Carne (Abiec), Brasil es considerado un país libre de fiebre aftosa "con algunas regiones del país implementando estrategias de vacunación".

2005 Último año en el que se detectaron casos de fiebre aftosa en Brasil, según comunicado de asociaciones brasileñas.

La misiva señala que los estados que fueron aprobados para exportar hacia la República Dominicana fueron aquellos donde la producción de cerdo y res no requiere vacunación por el riesgo nulo de esta enfermedad en esas regiones, que son reconocidas por la OMSA.

Agrega que Brasil no ha detectado casos de fiebre aftosa desde el 2005.

En lo concerniente a la enfermedad de las vacas locas (EEB clásica), esta "nunca ha sido detectada en el rebaño bovino brasileño en más de 20 años del funcionamiento del sistema de vigilancia de la enfermedad ".

Además, señala que Brasil carece de casos de influenza aviar de alta patogenecidad en su producción comercial.

En ese sentido, Limber Cruz explicó que, comparado con República Dominicana, “Brasil es un mundo” en términos de tamaño geográfico y que hay estados que ya están totalmente libres de estas patologías.

“Por eso, tú tienes que ser bastante riguroso y buscar las certificaciones de lugar y tener las informaciones para tú no cometer errores”, señaló.

El funcionario considera que la República Dominicana ya dio un paso adelante con la homologación de las certificaciones entre ambos países, y lo prepara “para cualquier contingencia que se pueda presentar en un momento determinado”.

Una respuesta a preocupación de productores Tanto Cruz como Villegas emitieron estas declaraciones en respuesta a gremios de productores agropecuarios que alertaron de que la importación de carne desde Brasil podría suponer un riesgo para la producción de carne nacional por la supuesta presencia de estas dos enfermedades en el gigante sudamericano, una afirmación que ambos funcionarios catalogaron de “falsedad”. Actualmente, la OMSA reconoce a Brasil como un país libre de fiebre aftosa y “con un riesgo insignificante” de EEB.

