Piden eliminar la carne de cerdo del proyecto de ley tasa cero para la importación de alimentos

La Federación Dominicana de Porcicultores (Fedoporc) solicitó este martes que se excluya la carne de cerdo del proyecto de ley que busca permitir la importación de alimentos sin el pago de aranceles en casos de emergencia o desastres naturales.

En una carta dirigida al presidente Luis Abinader, Fedoporc advierte que abrir el mercado de la carne de cerdo a otros países, como Brasil, perjudicaría únicamente a la producción nacional. Además, señalan que esto representa un riesgo sanitario para los cerdos y otras especies como el ganado vacuno, caprino y ovino.

Según el documento dado a conocer por el presidente de la agrupación, Miguel Ángel Olivo, "está demostrado que el no pago de aranceles de la carne de cerdo no se refleja en el precio que la adquiere el consumidor, sino que solo se benefician los intermediarios que no pertenecen a la cadena de comercialización".

Olivo destaca que la carne de cerdo ya ingresa al país libre de aranceles desde los países firmantes del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).

Por lo tanto, los productores no se oponen a la importación de alimentos necesarios para garantizar la disponibilidad en el mercado nacional, siempre y cuando provengan de los países firmantes del DR-Cafta.

El líder del sector también alerta que el proyecto de ley de tasa cero para la importación de alimentos se está discutiendo en un momento en que el sector se encuentra en proceso de recuperación después de verse afectado por la fiebre porcina, lo que ha disminuido la producción nacional en más del 50 %.

La Federación Dominicana de Porcicultores sugiere que la carne de cerdo sea excluida del proyecto de ley libre de aranceles, aprobado recientemente en la Cámara de Diputados. Además, solicitan acelerar el proceso de repoblación de las granjas afectadas por la PPA y la eliminación de sus cerdos.

El 29 de diciembre de 2023, la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura, con 104 votos a favor, el proyecto de ley que busca eliminar el pago de aranceles durante seis meses para la importación de alimentos en situaciones de emergencia.

La iniciativa propone gravar con tasa cero únicamente la importación de alimentos en casos de desastres naturales, emergencias o escasez de productos básicos.

Ahora, el Senado deberá estudiar los cambios realizados por los diputados al proyecto original.