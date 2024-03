La Junta Agroempresarial Dominicana elige nuevo Consejo de Directores

La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) celebró el miércoles su asamblea anual ordinaria de socios, máximo organismo de decisión que tiene la institución, en la que se eligió un nuevo consejo de directores para el período 2024-2025.

La asamblea general escogió la plancha de consenso "Consolidación Institucional", presidida por el productor avícola José López como presidente; Ricardo Brugal, vicepresidente; Maité Mallén, secretaria, y Jorge Perelló, tesorero.

En la asamblea además se juramentaron como nuevos miembros del Consejo de Directores:

Lina García, Anyarlene Bergés, Rafael Landestoy, Carlos Felipe Grullón, Alfredo Ríos, José Luís Venta, Oliverio Espaillat, Roberto Serrano, Raymundo Roig, José Galán y José Rosa.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/22/whatsapp-image-2024-03-21-at-10.39.17-am.jpeg Nuevos miembros del Consejo de Directores de la JAD. (FUENTE EXTERNA)

José Rafael Comprés, presidente saliente hizo un resumen de las principales actividades realizadas durante su gestión, destacando que la JAD en el período recién finalizado fue fortalecida con su cartera de socios y en la ejecución de programas y proyectos con una amplia diversidad de temas y población objetivo, abarcando prácticamente todos los ámbitos del sector agropecuario.

Por otro lado, Jorge Perelló, Tesorero, al presentar el informe financiero, expresó que "la JAD continúa cooperando con las autoridades y las organizaciones nacionales y extranjeras, que trabajan para sostener un sector agropecuario vibrante, competitivo y rentable para que nuestro país siga siendo uno de los pocos de la región que le garantiza más del 90 % de los alimentos que consume el pueblo dominicano".

Historia de éxitos

Por su parte, José López, el presidente electo, expresó que la Junta Agroempresarial Dominicana ha marcado una historia de éxitos que se irradia en todas las regiones del país.

"Todo el que me conoce sabe que yo soy persona de poco hablar. Lo mío no es el discurso, sino la acción, el trabajo. Por esa razón, he aceptado la escogencia de mi persona que ha hecho el consejo de directores y esta magna asamblea de socios¨, expresó López.

Y: "Es por eso, queridos socios, que concluyo mis palabras, reiterando el compromiso de liderar esta organización con un solo propósito: ¡Trabajar!", indicó.

La asamblea contó con una participación de socios de todo el país, y se llevó a cabo en la sede de la institución