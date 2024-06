Comerciantes detallistas denuncian precio del saco de arroz aumenta cerca del 60 %

Comerciantes detallistas de diferentes partes del país denunciaron hoy que el precio del arroz selecto y premium ha sufrido un aumento importante desde septiembre del 2023, al pasar de 2,200 pesos el saco de 100 libras a 3,500 pesos en la actualidad, para un variación cercana al 60 %. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura asegura que la información es totalmente falsa.

Tanto Ceferino Leyba, presidente de la Asociación de Jóvenes Comerciantes del Distrito Nacional, y Apolinar Leyba Badía, presidente de la Asociación de Comerciantes Detallistas y Empresario Emprendedores, dijeron que en la actualidad la libra de arroz está costando cerca de 50 pesos.

Otro producto que denunciaron es la libra de cebolla.Según indicaron, debe rondar los 35 pesos, no los "80 pesos como se encuentra en el mercado".

El portal del Ministerio de Agricultura no especifica el tipo de arroz, pero tiene publicada la libra a 35.83 pesos y la de cebolla roja a 69.17 pesos.

"Rechazamos rotundamente ese aumento indiscriminado que presenta la libra de arroz, que actualmente el quintal tuvo un aumentó de 1,200 peso; hoy se vende la libra a más de 50 pesos", indico Leyba Badía.

Dijo que no han sido tomados en cuenta "durante la planificación ni la toma de decisión por parte del Ministerio de Agricultura". "Hoy queremos recordar al ministro Limber Cruz que los más afectados son las familias dominicanas, porque al comercio detallista nos quitan la oportunidad de vender nuestros productos a bajos precios".

Agregó que el país atraviesa un momento difícil de alza de precios.

"Llamamos al presidente Luis Abinader, a través del Ministerio de Agricultura, y junto a este sector busquemos una solución que permita estabilizar los precios no solo del arroz, sino también de todos los productos de la canasta familiar", señaló el comerciante.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/06/10/whatsapp-image-2024-06-10-at-3.48.16-pm--3.jpeg Representantes de la Asociación de Jóvenes Comerciantes del Distrito Nacional y de la Asociación de Comerciantes Detallistas y Empresarios Emprendedores. (DIARIO LIBRE/JOAQUÍN CARABALLO)

Llamado al presidente Abinader

De su lado, Ceferino Leyba de los jóvenes comerciantes, dijo que le hacen un llamado al presidente Abinader para que "llame a la atención al ministro de Agricultura y a Freddy Fernández para que el arroz sea entregado al comercio detallista el arroz importado".

"Somos los que llevamos el arroz importado a los barrios más necesitados, donde un pobre pueda llevarse un arroz con los precios abaratado. No son los grandes empresarios, no son los grandes arroceros, los grandes arroceros han venido incrementando (los precios)", detalló.

Información "es falsa"

El viceministro de Producción y Mercadeo del Ministerio de Agricultura, Eulalio Ramírez, negó que la libra de arroz selecto se esté vendiendo a 50 pesos como denunciaran los comerciantes.

"Esa información es totalmente falsa. La libra de arroz está entre 36 y 37 pesos el selecto, y pueden ir a cualquier supermercado y lo pueden determinar", indicó el funcionario.

Reveló que tienen 4.7 millones de quintales de arroz de inventario y la cosecha aún no ha terminado.

"Esa es la garantía de nosotros tener la estabilidad de los precios. Hemos tenido una cosecha buena este año y hoy tenemos 4.7 millones de quintales de arroz en inventario y cosecha todavía por recolectar, que vamos recolectar más un millón de quintales, lo que nos garantiza el abastecimiento del mercado para los próximos cinco o seis meses", aseguró.

Los permisos para traer productos agrícolas a la República Dominicana son otorgados por la Comisión para las Importaciones Agropecuarias bajo el Decreto 605-21.

La comisión es presidida por los ministerios de Agricultura, de Hacienda y de Industria, Comercio y Mipymes, junto al de Planificación, Economía y Desarrollo. Estas tres últimas fungen como miembros.

Igualmente, forman parte la Dirección General de Aduanas (DGA), el Banco Agrícola, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre) y la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Sobre el tema opinó el presidente de la Federación Nacional Dominicana de Productores de Arroz (Fenarroz), Marcelo Reyes, quien aseguró que las inclemencias del tiempo a finales del año pasado afectaron la productividad del sector, provocando que se importara arroz.

"Bajo ese contexto se asignaron algunas partidas por desabasto de arroz y ese arroz que vino de fuera, los precios estaban bastante disparados, vamos a llamarle así, y eso ha llevado a que el arroz se mueva más o menos de un 5 a un 8 %, el precio", indicó el titular de Fenarroz.

El productor aseguró a Diario Libre que los precios del arroz dependerán de la calidad y de las marcas que sean.

"El selecto A es el que está asegurado por la Comisión Nacional Arrocera. Ahora, los arroces en funda, eso está al libre albedrío del consumidor. Son marcas que se venden. Esos arroces que vienen en fundas son muy difíciles de controlar, el precio", precisó.

Agregó que algunos comerciantes se les entregaron permisos de importación y, como el arroz estaba tan caro, no quisieron atraerlos en el momento de la crisis.

"Los precios internacionales del arroz se han disparado, inclusive se dieron permisos de importación para bajar el precio, pero el arroz americano, el de Brasil y el de Guyana, que se llegó a traer, estaba más caro que comprarlo aquí", expresó.

Reiteró que los comerciantes no quisieron traer arroz, pero que ahora pudieran querer hacerlo, pero no pueden porque no hay de dónde.