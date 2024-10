Si el Estado invirtiera RD$500 millones en las agricultoras, tendría RD$1,200 millones en retorno

Las mujeres juegan un rol importante en la cadena de valor del sector agropecuario: las labores agrícolas de las campesinas inciden en la producción, procesamiento y comercialización del 80 % de los alimentos que se producen en el país.

Aún así, solo el 15.5 % de las más de 376,000 personas que se dedican a la agricultura es mujer, y alrededor del 25 % es propietaria de tierras con vocación agrícola, a lo que se suma una necesidad de mayor acceso a préstamos e inversión en mejorar sus condiciones de trabajo, enfatizaron funcionarios y productoras en un evento que conmemoró el Día Internacional de la Mujer Rural, celebrado en la sede del Ministerio de Agricultura.

El encargado de capacitaciones de la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM), del Ministerio de Agricultura, Bernardo de la Cruz, aseguró que si el Estado invirtiera 500 millones de pesos en los terrenos que poseen las mujeres del campo, recibiría retornos de unos 1,200 millones de pesos, "un 140 % más que el capital invertido".

A esto, se sumarían la generación de hasta 300 millones de pesos adicionales a partir de los empleos indirectos que crearía esta actividad productiva. "Estaríamos generando una dinámica de crecimiento exponencial de la economía, poniendo en condiciones a la República Dominicana de exportar más al Caribe", proyectó.

La directora de la OSAM, Yndira Mejía, indicó que la oficina que dirige se prepara para el lanzamiento de una política nacional de género del sector agropecuario.

El objetivo de esta política es diseñar estrategias para incentivar el crecimiento económico de las mujeres en este sector, y que contará con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Mayor acceso a créditos

La falta de un acceso igualitario a préstamos es uno de los principales desafíos que enfrentan las mujeres que se dedican a la agricultura, manifestó Mejía.

"El gran problema no es la oferta del préstamo, porque el mercado te lo ofrece. El asunto es que estas mujeres están en posiciones de mucha debilidad porque no tienen título, no pueden acceder a un programa... es más un problema de acceso", explicó Mejía a la prensa.

Hay muchas mujeres agricultoras que carecen de un acceso más igualitario a préstamos, a la adquisición de tierras y a una representación oportuna en la toma de decisiones de la política agropecuaria, enfatizó la líder de la Asociación de Mujeres de Santa Clara en Monte Plata, Estania Santana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/15/nz2-0289.jpg La líder agropecuaria de la Asociación de Mujeres Agropecuarias de Santa Clara en Monte Plata, Estania Santana, conversa con algunos de los asistentes a la actividad. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2024/10/15/-nz20238.jpg Muchas mujeres agricultoras asistieron al evento. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

A esto, Santana agregó la necesidad de una mayor inversión en infraestructuras, ya que la falta de obras –como los caminos vecinales– impacta negativamente en la rentabilidad de su producción.

"La reparación de los caminos vecinales es una de las problemáticas que más nos afecta. La mayoría de las mujeres de la comunidad a la que pertenezco son productoras de cerdo. Puede ser que uno de los intermediarios se lleven las ganancias que a nosotras nos tardan cuatro meses, en dos o tres días", acotó.

Instó a las autoridades a promover la igualdad de oportunidades y la mejora de las condiciones en las que se encuentran las mujeres rurales.

En esto coincidió Elsa Sánchez, miembro de la Cooperativa Nuestra Señora de Lourdes–que agrupa a 42 mujeres cafetaleras en Azua–, quien considera que hacen falta políticas que otorguen mayor acceso a financiamiento a las mujeres, y no únicamente a quienes ya cuentan con las condiciones para recibir un préstamo.

Preocupación por la reforma fiscal Las productoras temen que una reforma fiscal incremente el precio de los insumos para la producción agrícola. "La mayoría de los pequeños productores no recibimos subsidios del Gobierno, entonces, al elevarse más los productos (de los insumos), se nos va a hacer más difícil la producción", enfatizó Santana. Sánchez considera que la reforma fiscal les afectará directamente, porque el Estado carece de una inversión estatal enfocada en apoyar a las mujeres del campo, y explicó que las asociaciones de mujeres productoras se encuentran en una fase de discusión y definición de propuestas para presentar al Gobierno, que serán debatidos en un congreso de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (Conamuca) que se celebrará este fin de semana. La presidenta de Conamuca, Juana Mercedes, puntualizó que a los campesinos les preocupa el tener que pagar más impuestos, sin que esto se traduzca en una inversión que mejore los servicios básicos que necesitan sus comunidades.