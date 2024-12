Los productores de arroz de la provincia de Montecristi solicitaron este sábado al Gobierno dominicano escuchar sus reclamos debido a las inundaciones que afectan sus cultivos.

Indicaron que una gran extensión de terrenos sembrados con arroz en el Caño Blanco de Copey, está bajo agua a causa de la saturación de los ríos provocado por las lluvias.

Señalan que esta situación pone en peligro la cosecha del cereal, con la amenaza de pérdidas millonarias en el sector. Por ello, piden al director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri), Olmedo Caba Romano, que envíe el anfibio conocido como "el pato", para remover las malezas del río Caño Blanco, en la comunidad de Copey, municipio Manzanillo.

Aseguran que esta acción permitiría que el agua fluya hacia los manglares de Manzanillo, evitando el desbordamiento del cauce y protegiendo las siembras de arroz.

Los arroceros han señalado que, de no recibir la ayuda, se perderán unas 30 mil tareas de arroz. Insisten en que, si el presidente Luis Abinader no interviene con los equipos necesarios para limpiar y remover los escombros, la situación podría tener consecuencias no favorables para la comunidad de Copey y su economía local.