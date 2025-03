¿Está la peste porcina presente o no en las grandes granjas del país?

Los recientes rebrotes de la peste porcina africana (PPA) en la República Dominicana sume a los pequeños y grandes criadores de cerdos en la incertidumbre, mientras las autoridades niegan que la enfermedad, detectada en el 2021, se haya salido de control.

Las mermas en la producción local por la peste porcina han incrementado las importaciones de la carne de cerdo.

Solo en el 2024, el país destinó 212.7 millones de dólares para la compra de 73.3 millones de kilos de carne de cerdo, superando los 53.3 millones de kilos producidos a nivel local en ese año, conforme la Dirección General de Ganadería.

Mientras la Federación Dominicana de Porcicultores (Fedoporc) alertó ayer que ya hay grandes granjas contaminadas con la enfermedad en Moca, San Francisco de Macorís y La Vega, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que más del 95 % de los casos detectados son en granjas de traspatio.

"Uno no puede evitar que un día te caiga (peste porcina) en una granja importante, pero no ha caído en la primera granja que tenga un sistema de bioseguridad" Limber Cruz, Ministro de Agricultura. “

De este modo, mientras los grandes productores de cerdo hablan de una "crisis" por la falta de compensaciones económicas por la matanza de sus cerdos –única vía para frenar el virus de la PPA una vez identificado–, el Ministerio de Agricultura defiende que la tasa de positividad sigue siendo menor al 1 %, aseverando que la PPA–ya endémica– está controlada.

Las discrepancias

"Ahora mismo, la mayoría de nosotros está en pánico por la peste porcina africana", expresó el presidente de la Fedoporc, Miguel Ángel Olivo.

Aseguró que ya hay grandes granjas con "más de 400 cerdas madres reproductoras" que ya han sido afectadas, informando de una extensión del virus que hasta ahora no se conocía. El presidente de la Asociación Dominicana de Granjas (Adogranja), Luis Brache, reportó el lunes pasado que 12 granjas medianas y pequeñas estaban afectadas.

Ante esto, Limber Cruz exhortó a los productores y a la ciudadanía en general a "no alarmarse". Indicó que la tasa de positividad de la enfermedad sigue baja en las más de 900 muestras que se han hecho a cerdos en las granjas y criaderos presumiblemente contaminados en las últimas semanas.

"Uno no puede evitar que un día te caiga (peste porcina) en una granja importante, pero no ha caído en la primera granja que tenga un sistema de bioseguridad", enfatizó el funcionario, una declaración que no comparte Fedoporc, quien asegura que, aunque las medidas sanitarias son importantes para prevenir el virus, una vez detectado en una granja organizada, la única vía para erradicarlo es sacrificando toda la producción.

Olivo exhortó a las autoridades a compensar económicamente a los productores que han perdido sus cerdos y aumentar la vigilancia del trasiego de cerdos para repoblar los criaderos, una práctica en la que productores y autoridades concuerdan que generó los rebrotes.