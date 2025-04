Agricultura niega que los permisos para las importaciones de carne estén suspendidos

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, negó que la institución que dirige haya suspendido los permisos de importación para los productos cárnicos –como pollo congelado y sus partes, corte de res o carne de cerdo–, contrario a lo que alertó la Unión Nacional de Importadores de Alimentos (Unida) en un comunicado.

Explicó que hay un grupo de importadores que compraron estos productos sin contar con los permisos correspondientes –que se emiten cada 90 días si las empresas requieren importar estos productos–, razón por la cual los furgones que traían estas mercancías se encuentran detenidas en los puertos aduaneros.

Regulación bajo decreto

En una misiva dirigida al presidente Luis Abinader, Unida señaló que Agricultura mantenía una suspensión "abrupta e injustificada" de sus permisos desde febrero pasado, lo que había generado el deterioro de los productos e incumplimientos contractuales con restaurantes, cadenas hoteleras y cafeterías.

Sin embargo, Cruz precisó que las carnes se encuentran entre los productos regulados por el decreto 553-22, que establece el reglamento para las importaciones de los contingentes arancelarios de la Lista XIII ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Esta normativa exige la emisión de permisos antes de importar.

"Ellos han traído cantidades enormes de muslos y pechugas de pollo sin esos permisos, y ahora dicen que estamos suspendiendo. Si no los tienen, ¿qué vamos a suspender? Yo no puedo suspender lo que usted no tiene", cuestionó el ministro.

Refutó que se trate de una política del Ministerio. "Agricultura es la institución que da los permisos, ¿para qué los daría si los va a suspender? Nosotros cuando damos un permiso, ya ese importador no vuelve más aquí, solamente cuando tiene otra vez que llenar sus inventarios", insistió Cruz.

Buenos niveles de producción local Asimismo, Cruz aseguró que el país cuenta con una buena producción de las carnes de pollo, res y cerdo para abastecer las necesidades del mercado local. Solo en la producción de pollo, el sector avícola dominicano ha puesto en el mercado local una oferta de 84.5 millones de unidades entre enero y abril del 2025, según un comunicado de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), que proyectó una producción mensual estimada de 21.5 millones de unidades para el segundo trimestre del año.

Leer más Denuncian la suspensión de permisos para la importación de carne de pollo, res y cerdo