Cinco rubros concentran el 26 % de la cartera agropecuaria en el 2024
El cacao fue el rubro que contó con más apoyo financiero, según la SB
A diciembre del 2024, la cartera de créditos al sector agropecuario fue de 127,220 millones de pesos, representando el 10.6 % del total de créditos comerciales otorgados en el sistema financiero, de acuerdo a un informe de la Superintendencia de Bancos (SB).
Solo cinco cultivos concentraron el 26 % del apoyo financiero otorgado durante ese período, de 33,106.1 millones de pesos: cacao, arroz, bananos, café y aguacates, mostrando el importante fomento que tienen en comparación con otros rubros agrícolas.
El cacao (12,759.9 millones) y el arroz (11,903.0 millones de pesos) concentraron los mayores montos, motivado por la vocación exportadora del primero y la alta demanda del segundo dentro del mercado interno, como parte esencial de la dieta de los dominicanos.
Composición
El año pasado, la cartera agropecuaria estaba destinada a dos grandes segmentos:
- El agroindustrial y de comercio agropecuario (con 53,053 millones de pesos), y
- El de producción agrícola y ganadería (con 74,167 millones de pesos).
Dentro de estos renglones, las grandes empresas -que incluyen a zonas francas, grandes deudores importadores y exportadores, así como clientes corporativos- abarcaban el 42.3 % del total de la cartera agropecuaria.
Las microempresas quedaron en un segundo lugar, con 24.9 % del total recibido. El 17.5 % se destinó a personas físicas con créditos comerciales para fines agropecuarios, mientras que el 15.3 % de la cartera se destinó a pequeñas y medianas empresas, entre otros tipos de clientes.