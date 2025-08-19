Adofa garantiza abastecimiento suficiente de arroz para suplir demanda del país

Sembradíos de arroz en el país. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Factorías de Arroz (Adofa) informó este martes al país que existe abastecimiento suficiente y estable para atender la demanda nacional sin necesidad de importaciones.

"Ni siquiera bajo el DR-CAFTA, gracias a una producción que ha crecido de manera significativa, con más de 10 millones de quintales ya recolectados", planteó en una nota de prensa.

La institución destacó que la industria ha recibido la producción nacional cumpliendo con los precios acordados a los productores y manteniendo los precios de venta al comercio dentro de los rangos establecidos por la Comisión Nacional Arrocera, "lo que garantiza estabilidad y abastecimiento fluido para la población".

Adofa ratificó su compromiso de recolectar la cosecha nacional, subrayando que existen importantes desafíos de almacenamiento y logística que requieren esfuerzos mancomunados entre Gobierno, productores y todos los integrantes de la Comisión Nacional Arrocera, dentro de la unidad y madurez que caracteriza al sector.