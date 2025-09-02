El Gobierno ha realizado pagos por RD$587 millones a comunitarios por la presa de Monte Grande

Olmedo Caba Romano fue entrevistado por el programa "Hoy Mismo", transmitido desde la presa Monte Grande. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba Romano, informó este martes que el Gobierno dominicano ha desembolsado 587.5 millones de pesos para indemnizar a los parceleros y comunitarios de la zona de influencia e impacto de la presa de Monte Grande.

Por la indemnización de cultivos, el Indrhi ha pagado a los parcelarios 325.1 millones de pesos mientras que, por la adquisición de terrenos para los comunitarios, se han realizado pagos por un monto de 83.2 millones de pesos.

A esto se suman desembolsos por 29.4 millones de pesos por concepto de "contribución de sustento a comunitarios" y, por alquiler de vivienda, se realizó una inversión de 624,000 pesos.

Construcción de la presa

El titular ejecutivo del Indrhi subrayó que la inversión de la construcción de la presa de Monte Grande tiene un valor de 538 millones de dólares, aunque reconoció que todavía "quedan procesos financieros por cerrar".

Con relación al retorno de inversión de la obra, el funcionario aseguró que, en un estimado de 10 años, la presa estaría realizando el retorno de inversión, proveyendo de agua potable y de regadío a las provincias de la región Enriquillo "por más de 50 años".

La presa despacha diariamente unos 18 metros cúbicos de agua por segundo para el regadío de miles de tareas sembradas de productos agrícolas en las provincias de Barahona, Independencia y Bahoruco.

Se estima que la hidroeléctrica ha entregado más de un millón de metros cúbicos de agua desde su inauguración el 25 de enero del 2024.

Caba Romano resaltó, de igual manera, la construcción del proyecto habitacional de 492 viviendas, entregadas por el presidente Luis Abinader a los comunitarios que fueron desplazados por la construcción del proyecto.

Las viviendas están completamente amuebladas y cuentan con calles, aceras, cancha, iglesia, clubes comunales, destacamento de la Policía Nacional (PN), Unidad de Atención Primaria (UNAP), electrificación y demás áreas de desarrollo social y económico.

Obras complementarias

Con relación a las obras complementarias del proyecto múltiple "Presa Monte Grande", como son los canales de riego margen izquierda y margen derecha, Olmedo Caba manifestó que están en licitación para dar inicio a su construcción.

Estos contarán con un apoyo financiero por parte del Gobierno y por organismos multilaterales, con una inversión superior a los 300 millones de dólares.