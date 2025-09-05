Certificarán la denominación de origen del aguacate Oro Verde de Cambita

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó, hizo el anuncio sobre el aguacate oro verde. ( KEVIN RIVAS )

El aguacate Oro Verde, una variedad que se produce en el municipio de Cambita, provincia San Cristóbal, será certificado con una denominación de origen (DO), un sello oficial que avala que las cualidades y la calidad del fruto son únicas de esa zona geográfica específica en la que se produce.

Así lo aseguró el ministro de Industria, Comercio y Mipymes Víctor Bisonó, quien destacó que se trata de la primera Denominación de Origen de su tipo en toda Latinoamérica y el Caribe, lo que destaca al aguacate dominicano frente a otros producidos en la región.

"Es un hito que fortalece la identidad territorial, la competitividad nacional y la proyección de la agroindustria dominicana en mercados de alto valor", destacó el funcionario durante el XXVII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, evento celebrado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD).

Auge de las exportaciones de aguacate

Actualmente, el aguacate es uno de los rubros agrícolas que registra uno de los mayores crecimientos en sus ventas al exterior de la República Dominicana en los últimos años.

Solo el año pasado, las exportaciones de este rubro totalizaron 91 millones de dólares, llegando a más de 25 mercados directos.

Japón, Canadá y Francia son mercados donde los exportadores tienen la oportunidad de incrementar sus exportaciones de este fruto.

Bisonó se refirió al aguacate como parte de las iniciativas que se ha impulsado desde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes para apoyar el crecimiento y al comercialización del sector agropecuario, otorgando asistencia técnica y financiera para conseguirlo.

¿Qué es la denominación de origen?

La denominación de origen (DO) es un sello oficial que certifica que un producto procede de una zona geográfica determinada y que sus características, calidad o reputación están ligadas directamente a ese origen.