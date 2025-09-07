Los productores elaboran 10 propuestas para elevar las exportaciones al 2036

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña (centro) recibió las propuestas de los líderes agropecuarios acompañada del ministro de Agricultura, Limber Cruz (izq.), el miembro del consejo directivo de la JAD, Ricardo Brugal (centro, izq.), el presidente del consejo directivo de la JAD, roberto Serrano (centro, der.) y el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó (der.). ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de duplicar las exportaciones agropecuarias en los próximos once años, como parte de la meta nacional de incrementar el crecimiento de la economía dominicana al 2036, la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) elaboró diez propuestas para conseguirlo.

La institución basó estas acciones en las limitaciones y oportunidades de miles de productores de rubros tradicionales -como arroz, habichuelas, huevos o pollos- no tradicionales -como vegetales orientales, casabe o miel- y emergentes -como la pitahaya o las uvas de mesa-, cuyos principales representantes debatieron al respecto en el XXVII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario.

El presidente ejecutivo de la JAD, Osmar Benítez, leyó estas propuestas a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, antes de su entrega formal, para que el Gobierno tome en cuenta estas consideraciones en sus próximas formulaciones de políticas públicas.

Ejes del Gobierno

"Este diálogo nos invita a mirar hacia adelante con metas claras, y con la determinación de que el campo dominicano no solo es el corazón de nuestra seguridad alimentaria, sino también una plataforma para la innovación, la productividad y la proyección global de nuestra República Dominicana", afirmó Peña luego de recibir el documento.

Enfatizó que la actual administración está trabajando en cuatro frentes fundamentales para conseguirlo: promocionando la capacitación de jóvenes agropecuarios para el relevo generacional, fortaleciendo los sistemas de investigación y certificación para asegurar la calidad de los productos dominicanos, invirtiendo en logística y tecnología y adoptando prácticas de sostenibilidad e innovación.

Cómo duplicar las exportaciones, según la JAD Mejorar la productividad: adoptar sistemas de riego para mayor eficiencia. En la pecuaria, promover el uso de alta genética.



Renovar las plantaciones: promover la plantación de variedades genéticas de alta calidad en rubros como banano, piña, aguacate, cacao, entre otros. Simplificar inspecciones logísticas: facilitar operaciones logísticas, flexibilizando horarios y evitando inspecciones "caja por caja". Mantener y elevar la calidad de los productos: implementar programas de control de calidad que cumplan con estándares internacionales y mecanizar procesos. Garantizar estabilidad de las exportaciones: evitar prohibiciones a las exportaciones, promover contratos a largo plazo e invertir en almacenamiento y cadena de frío.



Promover y fortalecer la asociatividad: impulsar la formación de cooperativas de productores para compartir tecnologías y negociar mejores precios en los mercados internacionales. Proteger a las marcas: fortalecer las capacidades normativas para solucionar conflictos de registro de marcas tradicionales en el exterior con acciones legales.



Establecer un control sanitario y de erradicación de enfermedades: modernizar el sistema nacional de sanidad agropecuaria con programas de contención y erradicación de enfermedades y plagas agropecuarias de importancia alimentaria o económica.



Incentivar la industrialización y diversificación: fomentar el procesamiento de productos (como banano o frutas) para abrirles mercado en Medio Oriente y Europa.



Fomentar productos emergentes y étnicos: promover cultivos como pitahaya, miel, casabe, etc., con certificación y campañas de mercadeo, enfocadas en la diáspora.

