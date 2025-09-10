Aeropuerto doméstico de San Juan se encuentra en fase de asfaltado de su pista

Trabajos en la pista del aeropuerto doméstrico de San Juan. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento Aeroportuario (DA) anunció este miércoles el inicio de los trabajos correspondientes al proceso de asfaltado de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Doméstico El Granero del Sur, en la provincia San Juan, tal como establecía el cronograma de la obra.

La institución explicó que el proceso inició hace más de una semana, con el primer paso, que es el asfalto líquido o imprimación.

"Estamos trabajando sin descanso, pero cumpliendo con el debido proceso para que esta provincia San Juan tenga en operación, en corto tiempo, este importante aeropuerto", indicó Víctor Pichardo, director ejecutivo del Departamento Aeroportuario.

Sin embargo, señalo que los últimos días la demarcación sureña ha recibido una cantidad de lluvias importante que han dificultado los avances, al tener que desarrollar trabajos como la estabilización con cemento de algunas zonas afectadas, para posteriormente continuar el proceso con la pista, calle de rodaje y la plataforma de estacionamiento.

Otros trabajos

Luego de la imprimación asfáltica, utilizada para crear una capa impermeable y mejorar la adherencia entre la superficie de la vía y la capa de rodadura asfáltica, se procederá con la colocación de la capa de rodadura y, en una última etapa, con la señalización e iluminación, entre otros.

En tanto que, la estructura gris que alojará a la terminal aérea está lista para el vaciado de entrepiso. De igual manera, también se está avanzando en la construcción del cuartel donde funcionará la Fuerza Aérea.