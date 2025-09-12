RD asume el liderazgo de la Federación de Avicultores de Centroamérica y el Caribe
En el evento se anunció que RD será sede del próximo Congreso Centroamericano y del Caribe de Avicultura en 2027
La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) fue elegida de manera unánime para presidir la Federación de Avicultores de Centroamérica y el Caribe (Fedavicac), durante la celebración del XXVII Congreso Centroamericano y del Caribe de Avicultura 2025, que se desarrolla en el Panamá Convention Center.
La información fue ofrecida por Pavel Concepción, presidente de la ADA, quien encabeza la delegación dominicana en el evento, junto a miembros del sector avícola nacional.
Concepción destacó que este logro representa un reconocimiento al dinamismo de la avicultura dominicana.
Como parte de este nuevo rol, la República Dominicana será sede del próximo Congreso Centroamericano y del Caribe de Avicultura en 2027, un evento que reunirá a cientos de productores, expertos, empresas y autoridades del sector.
Durante el encuentro, también fue designada la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá (Anavip) como vicepresidenta de Fedavicac.
El XXVII Congreso
El congreso de 2025 reúne a más de 2,000 delegados provenientes de 28 países y contempla más de 40 conferencias y paneles de expertos. Entre los temas principales destacan:
- La epidemiología y control de enfermedades aviares emergentes
- La aplicación de la inteligencia artificial y análisis de datos en la producción
- La nutrición y sostenibilidad con enfoques en la reducción de la huella de carbono
- El bienestar animal
- La bioseguridad como pilares de la avicultura moderna
El evento incluye una feria de exposición comercial y talleres especializados y reúne a expertos internacionales, empresas líderes, productores y autoridades para debatir sobre innovación, sostenibilidad y los retos del sector en la región