Mercado fronterizo

Comerciantes del mercado fronterizo de Dajabón denuncian alzas en productos básicos

Artículos de primera necesidad suben de precio en la frontera

Algunos atribuyen estas alzas a la variación en el precio del dólar

    Expandir imagen
    Comerciantes del mercado fronterizo de Dajabón denuncian alzas en productos básicos
    Compradores haitianos en el mercado fronterizo de Dajabón. (DIARIO LIBRE/JAVIER GENAO)

    Comerciantes y compradores del mercado fronterizo de Dajabón han comenzado a sentir los incrementos en artículos de primera necesidad, especialmente los comestibles.

    Desde las primeras horas de la mañana de este lunes, vendedores de arroz, habichuelas, aceite y otros productos básicos del mercado de Dajabón expresaron su preocupación al señalar que los precios han experimentado aumentos,loque afecta tanto a vendedores como a compradores. 

    "Cada día tenemos que ajustar los precios porque los suplidores nos suben la mercancía. El problema es que la gente se queja, pero nosotros también estamos atados de manos", dijo Joanna Gutiérrez, comerciante del mercado.

    El mercado fronterizo de Dajabón es un punto clave del comercio con Haití.

    Impacto del dólar en importaciones

    Algunos atribuyen estas alzas a la variación en el precio del dólar, que incide directamente en la importación de productos. "El costo del dólar es lo que nos está matando. Suben las importaciones y aquí todo se refleja inmediatamente", comentó otro vendedor que prefirió no dar su nombre.

    Compradores afectados

    Mientras tanto, compradores habituales manifestaron su impotencia ante la situación. "Con el mismo dinero que antes me llevaba una funda completa, ahora apenas me alcanza para tres cosas", expresó Carmen Rodríguez, ama de casa de la comunidad de Cañongo.

