Avicultores realizarán actividad el 2 de octubre en Santiago para fortalecer el sector

La Asociación Dominicana de Avicultura (ADA) anunció este domingo la celebración de la jornada técnica "Protejamos Nuestra Avicultura", a realizarse el jueves 2 de octubre, en Santiago con la participación de conferencistas nacionales e internacionales, así como el respaldo de más de 30 empresas vinculadas a la cadena de valor de la avicultura.

La actividad comenzará a las 8:00 de la mañana.

Pavel Concepción, presidente de la entidad, explicó que la jornada busca fortalecer la competitividad y la sostenibilidad sanitaria del sector avícola, reafirmando el liderazgo de la República Dominicana en la producción de proteína animal.

"Este será un espacio de encuentro entre productores, técnicos y aliados de la industria que nos permitirá proyectar la visión de la avicultura en los próximos cinco años", expresó el presidente de la ADA a través de una nota de prensa.

Manifestó que el encuentro será realizado en el hotel Residence Inn by Marriot y están invitados productores, autoridades del sector público, así como las empresas vinculadas con el sector avícola nacional.

Avicultura aportó 60 mil millones al PIB

Pavel Concepción recordó que la avicultura continúa consolidándose como uno de los pilares de la economía dominicana, aportando en 2024 más de 60 mil millones de pesos al producto interno bruto (PIB) del país, desempeño refleja no solo la magnitud de la producción nacional de pollo y huevo, sino, también el impacto en la seguridad alimentaria, generación de empleos y el dinamismo de la agroindustria.

Expresó que el sector avícola se mantiene como el principal suplidor de proteína de origen animal para la población y un motor de crecimiento en la cadena agroalimentaria, con un rol estratégico en la competitividad agrícola y en la estabilidad de los precios al consumidor.

Expositores y temas técnicos

La jornada técnica Protejamos Nuestra Avicultura contará con un panel de especialistas nacionales e internacionales que abordarán los principales retos sanitarios que enfrenta el sector.

Participación de expertos extranjeros

La doctora Violeta Barreda, de Guatemala, presentará estrategias para el control del virus de bronquitis, mientras que el doctor Juan Carlos López, de Colombia, expondrá alternativas para el manejo de la laringotraqueitis aviar. Desde Brasil, el doctor Luiz Sesti compartirá avances sobre la influenza aviar como enemigo latente en la región y el doctor Joran Lamounier explicará el impacto del reovirus en la cadena productiva.

El programa también incluye la participación del doctor Víctor David Bohorquez, de Colombia, con un análisis de riesgos en avicultura como herramienta clave para la sanidad y la productividad; al doctor Juan Carlos Leyton, quien presentará un protocolo integral para garantizar el arranque exitoso del pollito de engorde y al doctor Julio Concepción Tió, de República Dominicana, que ofrecerá una actualización sobre la situación de la laringotraqueitis en el país.

"Nuestro objetivo es seguir construyendo una avicultura más fuerte, sostenible y alineada con las mejores prácticas globales", concluyó Concepción.