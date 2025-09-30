Dominicana exhibe oferta exportable en feria internacional

El estand dominicano en la feria Fruit Attraction 2025, que se celebra en Madrid, España. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) anunció la participación del país en la feria Fruit Attraction 2025, que se celebra en Madrid, España, desde ayer hasta mañana 2 de octubre.

El encuentro es reconocido como uno de los más importantes a nivel internacional en el sector de frutas y vegetales frescos, y es una plataforma clave para fortalecer la presencia dominicana en el mercado europeo.

La directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, afirmó que la feria Fruit Attraction constituye una oportunidad invaluable para seguir posicionando la oferta agrícola dominicana en Europa.

La participación del país en la feria cobra relevancia estratégica al considerar que las exportaciones hacia España alcanzaron 129.9 millones de dólares en el 2024, lo que representó un crecimiento interanual del 36.5 %, con una oferta de más de 400 productos que reflejan la diversificación del país en el mercado europeo.