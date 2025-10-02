Productores llaman a proteger exportaciones de huevo hacia Cuba

Pavel Concepción, presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

Productores avícolas hicieron un llamado este jueves a proteger las exportaciones de huevo hacia Cuba, destino que recibe desde la República Dominicana en promedio 65 millones de unidades del producto cada mes.

El productor Fabio Baba destacó que esa nación es un pilar fundamental para el crecimiento y la estabilidad del sector en el país.

Recordó que, tras la crisis diplomática de 2023 con Haití, el mercado nacional logró establecer negocios con Cuba, lo que permitió que hoy se exporte dicha cifra de huevos al mes.

"Si esa puerta se cierra, perderíamos uno de los pilares que sostiene la estabilidad actual de la industria", advirtió Baba durante la jornada técnica "Protejamos Nuestra Avicultura", celebrada este jueves en un hotel de Santiago.

El productor resaltó que el sector atraviesa un momento de estabilidad y condiciones para seguir creciendo, sustentada en cinco pilares, los cuales describe como "aumento de la producción, consumo nacional, exportaciones, estabilidad de precios y soporte técnico".

"Avicultura vive momento histórico"

De su lado, Pavel Concepción, presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), afirmó que la avicultura nacional vive un momento histórico, con un crecimiento de un 15 % en la producción de huevos entre 2024 y 2025, alcanzando cerca de 390 millones de unidades mensuales al cierre de ese año.

En el caso del pollo de engorde, resaltó que la producción pasó de 20.5 millones a entre 21 y 22.5 millones de aves mensuales, lo que consolida la capacidad de respuesta del sector.

Concepción sostuvo que este dinamismo productivo no solo refuerza la seguridad alimentaria del país, sino que coloca a la República Dominicana como líder regional en el Caribe y Centroamérica en la producción y exportación de proteína animal.

La jornada técnica tuvo como objetivo reforzar la competitividad y sostenibilidad sanitaria del sector avícola, con el respaldo de instituciones locales e internacionales que proveen soporte técnico y sanitario a la industria.

