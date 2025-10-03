La ADA destaca momento histórico de la avicultura dominicana y su liderazgo regional

Productores avícolas que participan en la jornada técnica Protejamos la Avicultura. ( FUENTE EXTERNA )

La avicultura dominicana vive un momento histórico. Así lo aseguró Pavel Concepción, presidente de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), al destacar el crecimiento sostenido en la producción de pollos y huevos en el país.

Durante la apertura de la jornada técnica "Protejamos Nuestra Avicultura", celebrada en Santiago,explicó que en los últimos cinco años la producción de huevos se ha duplicado, consolidando a República Dominicana como referente regional en el Caribe y Centroamérica.

Expuso, a través de una nota de prensa que, solo en el período 2024-2025, el sector experimentó un crecimiento de 15 %, alcanzando cerca de 390 millones de huevos mensuales. "Es un logro asombroso para cualquier sector y más aún para la avicultura", afirmó.

En cuanto al pollo de engorde, el sector también muestra cifras positivas, con un incremento de 4 %. "El año pasado la producción rondaba los 20.5 millones de pollos al mes; hoy estamos entre 21 y 22.5 millones, lo que confirma la capacidad de respuesta de nuestros productores", puntualizó el presidente de la ADA.

Concepción aseguró que este dinamismo productivo ha permitido a la avicultura dominicana conquistar mercados internacionales en el Caribe y fortalecer la seguridad alimentaria local, además de garantizar estabilidad en los precios.

"Estos números hablan del esfuerzo y la visión de nuestros productores, que se han convertido en verdaderos campeones de la avicultura. El reto ahora es mantener y ampliar este crecimiento, garantizando sostenibilidad y competitividad para el futuro", subrayó.

Jornada técnica en Santiago

La actividad "Protejamos Nuestra Avicultura" busca reforzar la competitividad y la sostenibilidad sanitaria del sector.

"Este será un espacio de encuentro entre productores, técnicos y aliados de la industria que nos permitirá proyectar la visión de la avicultura en los próximos cinco años", explicó Concepción.

La jornada cuenta con la participación de especialistas nacionales e internacionales, quienes abordan los principales retos sanitarios que enfrenta la producción avícola en República Dominicana.