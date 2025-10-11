Gobierno indemniza a agricultores afectados por la construcción de la presa de Monte Grande

El Gobierno realiza pagos de indemnización de RD$8.2 millones a agricultores impactados por Proyecto "Presa Monte Grande" ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano, a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), entregó una partida de 8.2 millones de pesos en concepto de indemnización a agricultores y productores del distrito municipal Hato Nuevo Cortés , en la provincia de Azua.

El acto estuvo encabezado por el director ejecutivo del Indrhi, Olmedo Caba Romano, quien explicó que este desembolso forma parte del compromiso asumido con los agricultores cuyos terrenos resultaron afectados por la construcción de la presa de Monte Grande , en la región Suroeste del país.

Caba Romano detalló que los beneficiarios de esta entrega pertenecen a la zona conocida como la cola del proyecto y que, anteriormente, ya habían sido compensados productores de las comunidades de Monte Grande, San Simón, Los Güiros y La Meseta .

En representación de los agricultores indemnizados, Salvador Reyes agradeció al presidente Luis Abinader por disponer el pago y "resarcir los daños ocasionados por las crecidas de las aguas y las labores vinculadas al proyecto múltiple Monte Grande".

Más de RD$587 millones en compensaciones

El director del Indrhi informó que, en total, el Gobierno ha desembolsado 587.5 millones de pesos en concepto de indemnización a parceleros y comunitarios de las zonas de influencia de la presa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/11/whatsapp-image-2025-10-11-at-55826-pm-1-adaa047d.jpeg El director del Indrhi, Olmedo Caba, informó que, en total, el Gobierno ha desembolsado 587.5 millones de pesos en concepto de indemnización a parceleros y comunitarios de las zonas de influencia de la presa. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, señaló que por adquisición de terrenos para reubicación comunitaria se han pagado 83.2 millones de pesos, mientras que por contribuciones de sustento a familias afectadas se han destinado 29.4 millones de pesos adicionales.

Caba Romano reiteró que estos pagos reflejan el compromiso del Gobierno con las comunidades impactadas por la obra hidráulica más importante del Suroeste, considerada clave para el desarrollo agrícola, energético y de control de inundaciones en la región.

El acto contó con la presencia de la senadora de Azua, Lía Díaz; la gobernadora provincial, Minerva Navarro; el director de la Junta Distrital de Hato Nuevo Cortés, Fausto Feliz , y otros representantes comunitarios y autoridades locales.