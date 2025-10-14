Firman acuerdo que desarrolla programas agropecuarios para reinserción en el sistema penitenciario

El director de la Onaprep, Roberto José Santana; el presidente ejecutivo de la JAD, Osmar C. Benítez, y el presidente del Consejo de Directores, Roberto Serrano, durante la firma del acuerdo de colaboración en la sede de la Junta Agroempresarial Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep) firmaron un acuerdo para impulsar programas de formación y producción agropecuaria dirigidos a personas privadas de libertad en los distintos centros penitenciarios del país.

De acuerdo con una nota de prensa, a través de esta alianza, ambas instituciones implementarán proyectos de capacitación en áreas como hidroponía, acuacultura, viveros, frutales, avicultura y reforestación, además de programas de formación técnica en temas productivos y agroforestales.

El acuerdo también contempla la participación de internos en fase de medio libre, quienes podrán integrarse a actividades productivas supervisadas, contribuyendo a su proceso de rehabilitación e inserción social.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/14/whatsapp-image-2025-10-14-at-110257-am-d293fbc4.jpeg El director de la Onaprep, Roberto José Santana; el presidente ejecutivo de la JAD, Osmar C. Benítez, y el presidente del Consejo de Directores, Roberto Serrano, unen sus manos luego de la firma del acuerdo de colaboración en la sede de la Junta Agroempresarial Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

La firma

El convenio fue firmado por Roberto José Santana Sánchez, director de la Onaprep; Osmar C. Benítez, presidente ejecutivo de la JAD; y Roberto Serrano, presidente del Consejo de Directores de la entidad, durante un acto celebrado en la sede de la JAD.

Durante la firma, Osmar C. Benítez expresó que "el sector agroempresarial reafirma su compromiso con el desarrollo social del país, apoyando iniciativas que promueven la capacitación técnica y la creación de oportunidades para todos los dominicanos".

De su lado, Roberto Santana destacó que el respaldo de las diversas entidades de la sociedad "es una de las garantías de estabilidad en los Centros Penitenciarios y un antídoto efectivo contra la corrupción y contra la utilización de esos recintos para la comisión de delitos, contribuyendo a la vez con la seguridad ciudadana", indicaa el comunicado.

El convenio, de vigencia indefinida, establece la creación de una Comisión Interinstitucional que se encargará de coordinar, supervisar y evaluar los programas y proyectos derivados de esta cooperación.