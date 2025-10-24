Un informe preliminar agropecuario indica pocos daños en el sur por la tormenta Melissa

Los daños a parcelas han sido menores en la zona sur, informó el Ministerio de Agricultura. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Agricultura informó que, por el momento, las lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa han sido favorables para el sector agrícola nacional.

El viceministro de Producción y Mercadeo del Ministerio de Agricultura, Eulalio Ramírez, encabezó un recorrido de levantamiento por varias zonas del sur y explicó que, hasta el momento, las lluvias han sido moderadas en la mayoría de las provincias del litoral sur.

El informe agropecuario preliminar, remitido por el Departamento de Comunicaciones de Agricultura, señala que los principales efectos negativos se concentran en comunidades de Peravia, donde varias zonas permanecen incomunicadas por la crecida de los ríos Ocoa y Nizao.

En San José de Ocoa, la comunidad El Pinar se encuentra aislada debido a los daños en los caminos vecinales, mientras que en Manaclar (Baní). "Esta demarcación es altamente productiva en café, granjas avícolas y porcinas, así como otros cultivos", indicó Agricultura.

En San Cristóbal solo se han registrado daños menores, y en las provincias de San Juan, Barahona y Pedernales no se reportan afectaciones relevantes en la producción agrícola ni ganadera.

Medidas preventivas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/24/whatsapp-image-2025-10-24-at-63135-pm-1-c8eff11b.jpeg En la actualidad, técnicos agropecuarios realizan un levantamiento de los efectos negativos en Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa. (FUENTE EXTERNA)

Como parte de las medidas preventivas, brigadas regionales del Ministerio de Agricultura realizaron limpieza de bermas, canales de riego y apertura de los principales cauces de irrigación en zonas agrícolas, con el objetivo de evitar daños durante el paso del fenómeno.

Las autoridades agropecuarias también dispusieron la paralización temporal de los trabajos de preparación de terrenos, debido a la saturación y humedad de los suelos.

En cuanto al arroz sembrado en el valle de San Juan, ya ha sido cosechado casi en su totalidad y se encuentra en proceso de secado en almacenes, por lo que no se reportan pérdidas en la producción del cereal.

Además, algunos productores realizaron labores preventivas en sus predios antes de la llegada del fenómeno.

Ramírez también visitó zonas de alto riesgo y parte de la presa de Sabaneta, la cual se encuentra en su máximo caudal. Actualmente se está vertiendo agua por el hoyo de Virola a razón de 13 milímetros por segundo, además de los 10 milímetros que se extraen mediante las turbinas para fines de generación e irrigación.

"Hasta ahora, las aguas acumuladas no representan peligro para la producción alimentaria, ya que solo se han registrado lluvias abundantes en el sur; en la región del Cibao y el norte, los aguaceros han sido escasos", señaló el funcionario.