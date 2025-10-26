Las intensas precipitaciones que cayeron sobre el municipio de Polo, provincia Barahona, producto de la tormenta Melissa tumbaron quintales de granos maduros de café y ocasionaron a sus productores grandes pérdidas.

En esta zona montañosa de Barahona el café es uno de los principales cultivos, gracias a su altura y bajas temperaturas.

La recogida, retrasada por la disminución de la mano de obra haitiana, se detuvo por las lluvias que comenzaron a principios de semana.

Los aguaceros desprendieron granos maduros y verdes que ya no puede ser aprovechados.

La alcaldesa de Polo, Danilsa Cuevas, indicó que este lunes se reunirá con las demás autoridades para evaluar la cuantía de las pérdidas.

"Es significativo el daño, ahora bien, mañana el comité se reúne. Estamos divididos por equipos evaluando la situación y mañana nos reunimos y damos un informe más acabado", declaró.

Cuevas asegura que el fruto listo para cosechar esperó las lluvias en la planta debido a la escasez de trabajadores haitianos.

"Por eso es que hemos tenido más pérdidas, porque también yo soy caficultora y, al no tener mano de obra suficiente, se da la oportunidad de que llegue la lluvia y los tumbó", relata.

Afirma que la situación obliga a que los dominicanos asuman esa tarea.

"Aquí los dominicanos tienen que ponerse el canasto. Los mismos dueños de propiedad van a tener que concientizar a sus familias. Si quieren ser caficultores, van a tener que usar la familia", aconseja la funcionaria.

Uno de los afectados es el agricultor Keisin David Carrasco, quien estima que sus pérdidas fueron entre cuatro y cinco quintales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/whatsapp-image-2025-10-26-at-60005-pm-1-8574c55c.jpeg Un árbol obstruye el camino en las plantaciones de café de Polo, Barahona. (JOLIVER BRITO)

Cuenta que esas pérdidas le ocasionarán problemas financieros para cumplir con su préstamo con el Banco Agrícola y que se verá obligado a suscribir otros compromisos.

"Esos son compromisos que usted tiene que asumirlos con la producción del café, si a usted se le perdió la cosecha, por lo menos, para usted quedar bien, tiene que hacer otro lío", refirió.

Para este domingo ya las lluvias habían parado y tanto Polo como Cabral y el municipio Barahona estuvieron nublados todo el día.

Sin embargo, Barahona es una de las cuatro provincias que continúan en alerta roja por el ahora huracán Melissa, de categoría 4. Además están Pedernales, Independencia y Bahoruco.

En la actualidad, Melissa es huracán categoría 4 y se localiza la noche del domingo a unos 185 kilómetros al sur de Kingston (Jamaica). Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (con sede en Miami) anticipa que aún puede generar entre ocho a 16 pulgadas de lluvia en el sur dominicano.