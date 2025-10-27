Los daños de Melissa al campo ascienden a RD$1,340 millones

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, habla sobre los daños al sector agrícola provocados por la tormenta Melissa durante LA Semanal con la Prensa el lunes 27 de octubre de 2025 en el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

A su paso como tormenta tropical por la República Dominicana la pasada semana, Melissa –ahora convertida en huracán categoría 5 y con rumbo hacia Jamaica– provocó daños a unas 36,700 tareas agrícolas, lo que deja pérdidas al campo dominicano ascendentes a 1,340 millones de pesos, de acuerdo a cifras preliminares del Ministerio de Agricultura.

Al participar de LA Semanal con la Prensa, el titular de Agricultura, Limber Cruz, informó que los cafetaleros fueron de los productores más afectados, luego de la pérdida de unos 2,847 quintales que, al precio de hoy, representan alrededor de 74 millones de pesos menos en este rubro.

Solo en el municipio de Polo, en la provincia de Barahona, los cafetaleros aseguran tener debido a la cantidad de agua y viento que afectó a esta demarcación en pocas horas, y que terminó diezmando severamente su producción.

Reportes de daños causados por Melissa

El funcionario destacó que los fuertes aguaceros y vientos causaron estragos en varias demarcaciones productoras:

Hay reportes de 1,700 tareas afectadas entre las provincias San Juan , Elías Piña y Azua. Esto representa daños en cultivos como plátano , guineos, rulos, batatas, lechosa y hortalizas.

entre las provincias , Elías Piña y Azua. Esto representa daños en cultivos como , guineos, rulos, batatas, lechosa y hortalizas. Se registran 3,300 tareas perdidas entre las provincias Barahona , Independencia y Pedernales que estaban sembradas de plátano , café, yuca, maíz, habichuelas y hortalizas.

entre las provincias , Independencia y Pedernales que estaban sembradas de , café, yuca, maíz, habichuelas y hortalizas. Se contabilizan 2,700 tareas de cultivos perdidos entre Baní, San Cristóbal y Monte Plata

y Monte Plata Hay unas 24,000 tareas sembradas solo de plátano entre La Vega, Salcedo y Moca debido a tornados que ocurrieron días previos a la llegada de la tormenta.

Deterioro de caminos vecinales A esto se suma el deterioro de 650 kilómetros de caminos vecinales e interparcelarios que también provocaron las lluvias e inundaciones. Los deslizamientos de tierra en municipios como San José de Ocoa también fueron parte de los efectos de Melissa al impactar al país durante su fase de tormenta tropical.

