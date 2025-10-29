República Dominicana acogerá el II Congreso y Festival de la Castaña de Masa

La JAD convoca al congreso en el que se destacará el consumo e importancia nutricional de la castaña de masa. ( FUENTE EXTERNA )

El Comité Organizador del II Congreso y Festival de la Castaña de Masa o Buen Pan y la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) anunciaron que ambos eventos se celebrarán los días 13 y 14 de noviembre, con la participación de representantes nacionales e internacionales.

Así lo informaron el presidente ejecutivo de la JAD, Osmar Benítez, y la presidenta del Comité Organizador, Mabel Espaillat, quienes detallaron que las actividades son coordinadas conjuntamente con el Ministerio de Agricultura.

Al encuentro asistirán delegaciones de Puerto Rico, Haití, Jamaica, Honduras y el Reino de los Países Bajos, así como instituciones públicas y privadas vinculadas a la producción agropecuaria, industrialización, mercadeo, financiamiento, innovación e investigación agrícola y agroforestal.

También participarán organizaciones relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad, además de embajadores, universidades, estudiantes, productores, ONG y asociaciones de restaurantes y chefs.

Los organizadores

El Comité Organizador, encabezado por Mabel Espaillat, está integrado además por Josefina Salomón, Patricia Martínez, Felipe Camilo, Evaristo Rubens, Julio Quezada, Pedro de los Santos, Wellington Martínez, José Cedeño, Ellin Rodríguez Luna y César Sandino de Jesús. Durante los dos días habrá degustaciones de platos elaborados con castaña de masa por reconocidos chefs locales e internacionales, entre ellos Savoria Stassi, la chef Tita, Vicente Sosa, Alejandro Abreu, Richarson Cuevas y el puertorriqueño Aníbal Flores.

Espaillat explicó que se espera la participación de más de 300 productores, comercializadores y exportadores de la fruta. El congreso incluirá paneles sobre siembra, manejo, fertilización, comercialización, procesamiento, consumo e importancia nutricional de la castaña de masa.

Además, se compartirán experiencias con otros países para mejorar los sistemas de producción, procesamiento y mercadeo, con el objetivo de impulsar el consumo y la seguridad alimentaria, así como obtener apoyo público y privado que permita posicionar este cultivo a gran escala.

Durante el evento, la JAD y el Ministerio de Agricultura rendirán un homenaje póstumo al ingeniero agrónomo Gilberto de los Santos, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo de la fruticultura dominicana.