Programa Madres del Campo del FEDA beneficia a más de 24 mil mujeres

El economista Hecmilio Galván y participantes en el Seminario Nacional de Presentación de Resultados del Programa de Fomento al Emprendimiento de la Mujer Rural "Madres del Campo", del FEDA. ( FUENTE EXTERNA )

En los últimos tres años, el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) ha beneficiado a más de 24 mil mujeres a través de su programa Madres del Campo, con una inversión de RD$18,795,250, destacó su director ejecutivo, el economista Hecmilio Galván.

Durante el Seminario Nacional de Presentación de Resultados del Programa de Fomento al Emprendimiento de la Mujer Rural " Madres del Campo" , el funcionario explicó que la iniciativa busca mejorar las condiciones socioeconómicas de las emprendedoras mediante capacitación, organización, entrega de insumos y asistencia técnica y financiera. Una nota de prensa sobre la actividad resaltó los logros del programa.

"Entre 2022 y mayo de 2025, Madres del Campo desarrolló 231 actividades con productoras, entre ellas 161 capacitaciones y 70 lanzamientos de proyectos, además de la entrega de 81,000 pollitas ponedoras, 148 ovejas, 24 padrotes y 6,285 herramientas agrícolas", detalló Galván al inaugurar el acto en el Salón Aproleche, de la Ciudad Ganadera.

Agregó que las beneficiarias del programa participan activamente en entrenamientos en las áreas agropecuaria y de servicios: siembra de rubros alimenticios, crianza de animales de granja (ovinos, caprinos, aves, conejos), comercialización de alimentos, procesamiento de frutas y hortalizas e impulso a pequeños emprendimientos productivos.

"Madres del Campo ha contribuido con la construcción y mejora de infraestructuras para la instalación de unidades productivas que permiten transformar materias primas en productos terminados, como dulces, mermeladas, quesos, panes, casabe, helados, jugos y condimentos", añadió.

Convenios en favor de las mujeres

El FEDA firmó un convenio de colaboración con la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales (ANMEPRO), para la contratación de profesionales expertos que ofrecieron mentorías, conferencias y capacitaciones empresariales a emprendedoras y jóvenes empresarias en las 31 provincias y el Distrito Nacional.

Ferias y actividades

Asimismo, señaló el director ejecutivo, el FEDA organizó 130 ferias y festivales agropecuarios en todo el país, con el propósito de fomentar la participación de mujeres empresarias y emprendedoras mediante la promoción y comercialización directa de sus productos.

En dichas actividades se realizaron capacitaciones técnicas y presentaciones culturales, que también sirvieron como espacios de intercambio entre productoras, instituciones financieras y compradores, con el objetivo de fortalecer la inclusión de la mujer en el desarrollo agropecuario nacional.

"Con Madres del Campo, el FEDA ha impactado los municipios de las 31 provincias del país y el Distrito Nacional, contribuyendo significativamente con la integración familiar, la mejora de ingresos y condiciones de vida de las beneficiarias y sus familias, así como con la promoción de la equidad, la inclusión de género y el fortalecimiento del desarrollo humano de la mujer rural", concluyó Galván.