Sanut realizará taller sobre producción de huevos para principiantes

Sanut dijo que la capacitación incluye una visita guiada a una granja avícola. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Sanut anunció la celebración del tercer taller de Avicultura: Producción de Huevos para Principiantes, una iniciativa que busca capacitar a emprendedores, productores y estudiantes interesados en iniciarse en la industria del huevo.

El programa se llevará a cabo del 11 al 15 de este mes y combinará sesiones virtuales y prácticas. Con una inversión de 3,500 pesos, los participantes recibirán cuatro días de formación sobre temas como genética, nutrición de gallinas ponedoras, manejo higiénico y procesos de producción.

La capacitación incluye una visita guiada a una granja avícola, donde los asistentes podrán conocer de primera mano el ciclo productivo y los estándares sanitarios aplicados en el sector.

El cupo es limitado y los interesados pueden registrarse escaneando el código QR disponible en el material promocional que la empresa ha publicado en sus redes sociales.

Con esta actividad, Sanut reafirma su compromiso con la formación técnica y el fortalecimiento del sector avícola en República Dominicana, promoviendo una producción sostenible y de calidad.