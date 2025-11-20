San Juan comienza la cosecha de uvas de mesa

Producción de uvas de mesa en San Juan. ( FUENTE EXTERNA )

Los productores de uvas de mesa e industrial en San Juan iniciaron la cosecha de esta fruta, alcanzando una productividad de 4,000 cajas por hectárea sembrada, una cifra que "duplica el promedio internacional".

La siembra de frutas de mesa es resultado de un proyecto respaldado por el Gobierno que comenzó en la provincia de Montecristi y se ha expandido hasta la comunidad de Pedro Corto en San Juan, mostrando resultados "altamente positivos", señala una nota de prensa del Ministerio de Agricultura.

Actualmente, la institución tiene identificadas nueve zonas de cultivo en el sur y otras regiones de la República Dominicana.

Empresas interesadas en el producto

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, destacó que gracias a la calidad del producto nacional hay empresas de Francia, España, Italia y otras naciones que están instalándose en el país para la elaboración de vinos, sidras y otras materias primas derivadas de la uva.

El proyecto de San Juan abarca unas 18 hectáreas en desarrollo, con variedades Timpson y Sweet Celebration, ambas sin semillas, destinadas tanto al mercado local como a la exportación.

El productor Alberto Ramírez informó que actualmente abastece supermercados nacionales y a varias ciudades de los Estados Unidos.

En el acto que dio formal inicio a la cosecha, participó también el administrador del Banco Agrícola, Fernando Durán y el director del Instituto de Estabilización de Precios (Inespre), David Herrera.