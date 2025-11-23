El aguacate de Cambita obtiene certificado de denominación de origen

La entrega de la certificación al aguacate de Cambita se realizó en el marco de la Feria Multisectorial Constitución, del Colegio Loyola, en San Cristóbal. ( DIARIO LIBRE/PABLO TAVERAS )

El Organismo Dominicano de Acreditación (Odac) entregó al Clúster del Aguacate de Cambita la certificación de denominación de origen que en lo adelante distinguirá al aguacate de este municipio de San Cristóbal.

El Ministerio de Industria y Comercio, Víctor -Ito- Bisonó, aseguró que con este paso al aguacate de Cambita se le abren las puertas de mercados tan exigentes como el europeo, al obtener el respaldo técnico que necesitan los exportadores para competir con garantías, con trazabilidad y con reputación internacional.

Este producto nace en condiciones agroclimáticas excepcionales que lo diferencian y le dan autenticidad.

El funcionario indicó que el ODAC ya está plenamente facultado para acreditar denominaciones de origen en el país, lo que significa que República Dominicana deja de depender de organismos extranjeros para validar la calidad de sus productos.

"Eso fortalece nuestras instituciones, protege nuestra soberanía técnica y abre oportunidades para otros rubros nacionales que también aspiran a competir en mercados internacionales", remarcó.

La entrega se realizó en el marco de la Feria Multisectorial Constitución, del Colegio Loyola, en San Cristóbal.

El acto contó con la presencia de Pura Casilla, gobernadora de San Cristóbal; Gustavo Lara Salazar, senador de la provincia; y Nelson de la Rosa, alcalde de San Cristóbal.

También asistieron Ángel David Taveras Difo, director ejecutivo del Organismo Dominicano de Acreditación; el padre José Victoriano, rector del Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola (IEESL) y del Instituto Politécnico Loyola (IPL); Ramón Montás, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal (CCPSC); y don José Rosa, presidente del Clúster del Aguacate de Cambita.

