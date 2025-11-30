JAD y Unión Europea estrechan lazos para impulsar exportaciones agropecuarias

Osmar Benitez, presidente ejecutivo de la JAD, encabezó el encuentro junto al consejero comercial de la Delegación Europea en el país, Damián Kaminski. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), en coordinación con la Delegación de la Unión Europea en el país, celebró un encuentro entre exportadores agropecuarios y agroindustriales dominicanos y los jefes de las secciones comerciales de ese bloque económico. La actividad, realizada en la sede de la JAD, fue facilitada por el consejero comercial de la Delegación Europea en el país, Damián Kaminski, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales, identificar nuevas oportunidades en el mercado europeo e impulsar la competitividad de los productos dominicanos.

En sus palabras de bienvenida, el presidente ejecutivo de la JAD, Osmar C. Benítez, destacó que la iniciativa buscó promover un diálogo directo entre los delegados comerciales de la Unión Europea y los exportadores locales, con el fin de propiciar un acercamiento más efectivo, se destacó en un comunicado de la JAD.

La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), en coordinación con la Delegación de la Unión Europea en el país, celebró un encuentro entre exportadores agropecuarios y agroindustriales dominicanos y los jefes de las secciones comerciales de ese bloque económico.

La actividad, realizada en la sede de la JAD, fue facilitada por el consejero comercial de la Delegación Europea en el país, Damián Kaminski, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales, identificar nuevas oportunidades en el mercado europeo e impulsar la competitividad de los productos dominicanos.

En sus palabras de bienvenida, el presidente ejecutivo de la JAD, Osmar C. Benítez, destacó que la iniciativa buscó promover un diálogo directo entre los delegados comerciales de la Unión Europea y los exportadores locales, con el fin de propiciar un acercamiento más efectivo. Subrayó la importancia de estos espacios para potenciar sectores con sólida presencia en Europa, como el cacao, tabaco, banano, mango, aguacate, café, piña, vegetales y ron.

Por su parte, Damián Kaminski valoró el alcance del encuentro y anunció que visitarán cada sector productivo, con una jornada completa para conocer cifras, inquietudes y necesidades de los exportadores, con miras a fortalecer los vínculos comerciales. Destacó que la nueva política agrícola europea se orienta hacia una agricultura sostenible y libre de deforestación.

Por su parte, Damián Kaminski valoró el alcance del encuentro y anunció que visitarán cada sector productivo, con una jornada completa para conocer cifras, inquietudes y necesidades de los exportadores, con miras a fortalecer los vínculos comerciales. Destacó que la nueva política agrícola europea se orienta hacia una agricultura sostenible y libre de deforestación.

Enfoque en sostenibilidad y mayor presencia en el mercado europeo

Kaminski recordó que, para apoyar el sector productivo nacional, la Unión Europea ha brindado soporte a través de programas de cooperación, entre ellos Cacao Trace, que respalda a 700 productores de cacao en Monte Plata, implementado por la JAD en coordinación con la Fundación CODESPA.

Durante la jornada, los representantes de las secciones comerciales de la Unión Europea expusieron sobre intercambio comercial, tendencias del mercado, requisitos, áreas de cooperación y estrategias para ampliar la presencia de los productos dominicanos en Europa.

Participaron los consejeros comerciales Pietro Bellinghieri (Italia), Ilsa Schmidt (Alemania), Bertrand Camacho (Francia), Svetlana Alekhina (España) y Reinier Davina (Países Bajos).

Exportadores de mango, aguacate, cacao, café, tabaco, piña, plátano, vegetales y ron compartieron experiencias e ideas orientadas a fortalecer la oferta exportable y aprovechar nuevas oportunidades internacionales.

Jean Louis de Boyre, presidente de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima (ADACAM), resaltó el crecimiento de la logística y el soporte para exportaciones, así como la amplia conectividad aérea con Europa, que aumenta en temporada de invierno.

Destacan llegada de Air France a Punta Cana, a partir del 15 de enero y su impacto en las exportaciones dominicanas

"Queremos celebrar que el 15 de enero Air France regresa al país con una operación hacia Punta Cana, lo cual es una noticia muy positiva, pues siempre ha sido un gran aliado para los exportadores dominicanos con destino a Francia y sus países vecinos", señaló.

El encuentro también contó con la participación de miembros del Consejo de Directores de la JAD, así como del presidente y la vicepresidenta ejecutiva de ADOEXPO y representantes de asociaciones de productores socios de la institución.