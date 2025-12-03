Celebran encuentro nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria y Forestal

Osmar Benítez, presidente de la JAD, expuso sobre la incidencia del sector privado en la innovación agropecuaria. ( FUENTE EXTERNA )

Autoridades del Gobierno, representantes del sector privado, académicos, universidades, organismos de cooperación e investigadores participaron este miércoles en el Encuentro Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria y Forestal, organizado por el Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Siniaf).

El evento tuvo como objetivo fortalecer la implementación de la Política Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (PNIAF) para el período 2024–2033, un marco estratégico que busca impulsar la ciencia, la innovación y la sostenibilidad en los sectores agrícola, pecuario, pesquero, acuícola, silvícola y agroindustrial.

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Ana María Barceló, directora ejecutiva del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (Coniaf), quien destacó que la actividad marca un hito al reunir a instituciones públicas, centros de investigación, universidades y actores productivos en torno a una agenda científica común. Señaló que el encuentro reafirma el compromiso del Estado con una producción más competitiva y resiliente.

Bloques temáticos y exposiciones

El primer panel abordó el rol de los actores del Siniaf en la ejecución de la PNIAF, con una exposición inicial de Richard Peralta Decamps y participaciones de representantes del Ministerio de Agricultura, IDIAF, MESCYT y Ministerio de Medio Ambiente, quienes analizaron los desafíos de la investigación aplicada, la innovación y la gestión forestal.

En la jornada de la tarde, Julio Borbón y Edwin Reyes presentaron los aportes de la UASD y la Universidad ISA, respectivamente, en el desarrollo de proyectos alineados a la política nacional. Luego, Osmar Benítez, presidente de la JAD, expuso sobre la incidencia del sector privado en la innovación agropecuaria. Por su parte, Porfirio Quezada, Comisionado para las Reformas del Estado, disertó sobre la visión del Coniaf dentro del proceso de modernización estatal.

Como parte de la estrategia de difusión científica, César Montero presentó Sophia, la nueva revista del Siniaf, y Lissette Gómez anunció la conformación de la Mesa Coordinadora del Siniaf, encargada de articular la planificación del sistema.

Uno de los momentos centrales fue la firma de un convenio de colaboración entre el Banco Agrícola y el Conaif, encabezado por Fernando Durán, para fortalecer el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y ampliar el financiamiento para proyectos de investigación y desarrollo.

El acto concluyó con las palabras del expresidente Hipólito Mejía, miembro honorífico del Comité Consultivo del Coniaf, quien resaltó la importancia de fortalecer la investigación como base del desarrollo agropecuario sostenible.

La actividad se llevó a cabo en el Salón Mirador del Hotel W&P, en Santo Domingo, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m