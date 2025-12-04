RD suspende la importación de carne cerdo desde España tras la detección de peste porcina

El director general de Ganadería, Abel Madera , informó de la suspensión de las importaciones de la carne de cerdo española y sus productos derivados tras la detección de la enfermedad en ese país, principal productor porcino de Europa.

Explicó que las autoridades agropecuarias dominicanas suspendieron las importaciones desde España inmediatamente el brote de la enfermedad –detectada el 28 de noviembre en jabalíes silvestres en la ciudad de Cataluña– fuera confirmada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Puntualizó que se le permitirá la entrada a todo producto cárnico comprado antes de la fecha anterior a la publicación del organismo internacional, pero ya no se admitirán nuevas importaciones desde este país.

El funcionario explicó que, si bien la República Dominicana no es un gran comprador de carne de cerdo desde España –cuyas importaciones de enero a octubre de este año fueron de solo 792,128 dólares según reporte de la Dirección General de Aduanas– sí adquiere muchos embutidos, como el jamón ibérico.

"Hay un comercio permanente de embutidos que se verá afectado", reconoció.

Sin embargo, recordó que las mayores compras de carne cerdo fresca y congelada –cuya demanda aumenta sobre todo durante la temporada navideña– proviene desde los Estados Unidos, cuyos volúmenes estuvieron valorados en 208.9 millones de dólares, conforme Aduanas.

Producción nacional

Madera aseguró que la peste porcina africana –detectada en el 2021 y reconocida como una enfermedad endémica en el país desde noviembre del 2024– "se encuentra bajo control" y con cada vez menos reportes de brotes.

Informó que el sector agropecuario celebró una reunión técnica con el presidente de la República, Luis Abinader, en la que se pasó balance al sector porcino de cara a Navidad, una temporada de alto consumo de esta carne.

Aunque evitó dar cifras específicas, aseguró que el sector porcino nacional espera contar, al cierre de este año, con una producción más elevada que la reportada en el 2024, situada en 1,426,040 quintales, según el Ministerio de Agricultura.

Datos del Ministerio de Agricultura hasta junio de este año señalan que la producción de cerdo en el país alcanzó los 66,380 quintales en junio, para una caída de 55.8 % desde enero de este año –150,274.5 quintales–, mes en el que se registraron los primeros rebrotes de la enfermedad en provincias del Cibao como Dajabón, Hermanas Mirabal, La Vega y Espaillat, mermando la producción en el primer trimestre del año.

PPA en España El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España confirmó la presencia de peste porcina mediante un reporte oficial notificado a la OMSA el 28 de noviembre del 2025.La institución reconoció que con esta detección, pierde ante la OMSA el estatus de país libre de esta enfermedad que se había alcanzado desde 1995. Señaló que la PPA se encuentra presente en la Unión Europea desde su entrada en los Países Bálticos y en Polonia desde el 2014, lo que ha afectado las poblaciones de jabalíes silvestres de hasta 13 países (Italia, Alemania, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia, República Checa, Hungría, Grecia, Rumania, Bulgaria y Croacia).La enfermedad sigue sin ser detectada a nivel de granjas de producción. Sin embargo, países como Japón, México y Reino Unido ya han prohibido las importaciones de carne española, mientras que China ha restringido las compras desde Barcelona, según reportan medios españoles.