Destinarán U$10 millones para fortalecer la bioseguridad en las granjas de cerdos

El productor Albert Medina (tercero, izq.) es uno de los beneficiarios del primer Fondo de Inversión en Bioseguridad Porcina, y recibió su certificado de parte del ministro Limber Cruz (segundo, izq.) y el administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán (tercero, der.) ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola anunciaron este martes el lanzamiento del Fondo de Inversión de Bioseguridad Porcina, una iniciativa que otorgará financiamiento para aumentar los controles sanitarios en las granjas de cerdo y prevenir enfermedades como la peste porcina africana (PPA), un virus que se ha tornado endémico en el país.

El fondo está conformado por créditos de 5 millones de dólares otorgados a través del Banco Agrícola y otros 5 millones de apoyo subvencionado por el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de los Estados Unidos (USDA-APHIS), para un total de 10 millones de dólares (unos 644 millones de pesos) con los que se otorgarán préstamos a los productores que así lo soliciten y certificar sus granjas como seguras.

El ministro de Agricultura, Limber Cruz , aseguró que incrementar los controles sanitarios es lo que va a permitir que continúe la producción nacional.

"No tengo la menor duda que cuando estas granjas bioseguras sigan aumentando, cuando sigamos protegiendo el entorno de todas nuestras principales granjas de producción, nosotros vamos a tener una porcicultura por mucho tiempo", agregó.

El director general de Ganadería, Abel Madera, sostuvo que el programa busca contribuir a cambiar la cultura de crianza de los cerdos, en un contexto internacional en el que virus y plagas han planteado retos para la sostenibilidad de la producción.

Certificación y financiamiento

En el evento, se entregaron certificados a seis productores, cuyas granjas serán las primeras seis beneficiarias de este programa:

César Taveras (Hacienda Taveras)

Alfredo Rosario (Granja Alfredo Rosario)

Albert Medina (Granja Medina)

Claudia Soler (Tropicerdo Dominicano)

Alberto Medina (Granja Alberto Medina)

Fernando Fernández (Ranchos Paparraya)

El administrador general del Banco Agrícola, Fernando Durán, explicó que los fondos serán entregados a partes iguales, una proporción prestada y otra donada como parte de los recursos recibidos por el USDA-APHIS.

"No es solamente proveerles recursos; es proveerles todo un plan donde se identifiquen todas las actividades que se van a ejecutar en el proyecto. En base a eso, se hace un presupuesto", detalló.

La directora de Negocios del Bagrícola, Llisel Quezada, agregó que la institución, junto a la Dirección General de Ganadería, ya ha identificado alrededor de 100 proyectos que podrían ser beneficiados, de los cuales ya hay 28 cuyas solicitudes están en proceso de cierre.

Quezada explicó que estos recursos buscan modernizar la producción de las granjas, a través de:

Instalación de cercos perimetrales

Delimitación de áreas de acceso controlado

Manejo de aguas residuales y sólidos

Delimitación de áreas cuarentenarias

Instalación de sistemas de limpieza y presión

Construcción de instalaciones para manejo sanitario