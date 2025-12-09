A dos semanas de Nochebuena, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, evitó dar cifras concretas sobre cuánta producción de cerdo puede esperar el país este diciembre, ante las bajas que han sufrido los porcicultores por la incidencia de peste porcina africana (PPA) a lo largo de este año, pero aseveró que habrá "entre un 6 % a un 8 %" más carne que el año pasado, período en que la institución reportara 1,426,040 quintales en total.

El funcionario aseguró que tanto el cerdo como otros alimentos de mayor consumo –como el pollo, el arroz o las papas– se le podrán garantizar a la población para las festividades navideñas pero, en el caso del cerdo, reconoció que las importaciones seguirán siendo necesarias para satisfacer el consumo en esta temporada.

"Toda la vida se ha importado cerdo en la República Dominicana. Nosotros, en el mejor momento, producíamos el 70 % del consumo. Ahora, obviamente, la importación ha aumentado un poco más por el tema de la peste porcina", afirmó Cruz tras la presentación del Fondo de Inversión de Bioseguridad Porcina, una iniciativa que busca financiar a las granjas para que adopten controles modernos y estrictos en materia de sanidad agropecuaria.

Las importaciones de la carne de cerdo –principalmente traídas desde Estados Unidos vía el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta) – superarán los 300 millones de dólares este año, de acuerdo al presidente de la Federación Dominicana de Porcicultores (Fedoporc), Miguel Ángel Olivo.

Menos cerdos y granjas cerradas

Olivo –quien dirige una entidad que agrupa a 14 cooperativas y asociaciones de productores de cerdo en el país– explicó que, antes de la fiebre porcina, los productores llevaban al matadero entre 100,000 a 110,000 cerdos de unos 110 kilos cada mes, cantidad que actualmente "no están ni en 35,000 cerdos".

Sin embargo, recordó que hay muchos pequeños productores de lechones que podrán satisfacer el consumo durante la temporada navideña.

"Siempre el cerdo de asar no es el cerdo grande, sino el pequeño, y siempre ese cerdo ha sido suplido por los productores pequeños, así que yo creo que no va a haber problemas con la falta de carne de cerdo para el consumo del pueblo dominicano", manifestó.

Producción agropecuaria

Cruz aseguró que el sector agropecuario puede garantizar "una producción bastante significativa" para las festividades navideñas.

En el caso de otros rubros, como el pollo, explicó que habrán 24.7 millones de unidades durante el mes de diciembre, superando los 22.5 millones de unidades del año pasado.

De igual forma, el sector arrocero cuenta con 14.5 millones de quintales en almacén de este cereal, sin contar lo que falta por recolectar del presente ciclo productivo, que aún no concluye.

"Nosotros tenemos una producción agrícola bastante estable, un referente", resaltó, indicando que el país contará "con los alimentos suficientes" para esta temporada.

Fondo de Inversión de Bioseguridad Porcina El Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola anunciaron este martes el lanzamiento del Fondo de Inversión de Bioseguridad Porcina, una iniciativa que otorgará financiamiento para aumentar los controles sanitarios en las granjas de cerdo y prevenir enfermedades como la peste porcina africana (PPA), un virus que se ha tornado endémico en el país.El fondo está conformado por créditos de 5 millones de dólares otorgados a través del Banco Agrícola y otros 5 millones de apoyo subvencionado por el Servicio de Inspección Sanitaria de Plantas y Animales del Departamento de los Estados Unidos (USDA-APHIS), para un total de 10 millones de dólares (unos 644 millones de pesos) con los que se otorgarán préstamos a los productores que así lo soliciten y certificar sus granjas como seguras.