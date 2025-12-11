Feda reporta donación de cinco millones de plántulas

El Feda ha donado hasta la fecha 2.6 millones de plántulas de cacao, 1.6 millones de café, 500 mil de coco y más de 300 mil plántulas frutales, reforzando la producción agroforestal en zonas montañosas. ( FUENTE EXTERNA )

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (Feda) presentó este jueves en el Jardín Botánico los avances del Programa Nacional de Impulso a la Producción Agroecológica y Agroforestal "Salvando las Montañas", iniciativa que busca promover el desarrollo sostenible en las zonas montañosas del país.

Se hizo la actividad en ocasión del Día Internacional de las Montañas.

De acuerdo con Hecmilio Galván, director de la entidad, el programa ha permitido fomentar cerca de cinco millones de plántulas de distintas especies destinadas a fortalecer sistemas agroforestales en comunidades rurales.

El director del Feda afirmó que el país "dejó atrás la época de quemar burros", en referencia a prácticas agrícolas depredadoras, y destacó que más de 10,500 agricultores han sido capacitados en técnicas agroecológicas. Estas formaciones se han impartido en localidades como Paradero, Los Montacitos, Los Fríos, Masipedro, Macandela, Aguas Negras, La Cabirma, Blanco, El Manuel, El Guayual, Los Corozo y Vicentillo, entre otras comunidades de las 32 provincias.

Donación de plántulas y enfoque agroforestal

El programa, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Medio Ambiente, UTEPDA, Indocafé y otras instituciones, está orientado al fomento de sistemas agroforestales basados en café, cacao y frutales, con el fin de mejorar la sostenibilidad ambiental y contribuir a los ingresos de los productores.

Según el informe presentado, el Feda ha donado hasta la fecha 2.6 millones de plántulas de cacao, 1.6 millones de café, 500 mil de coco y más de 300 mil plántulas frutales, reforzando la producción agroforestal en zonas montañosas.

Galván señaló que una de las metas centrales del programa es garantizar la conservación de los recursos naturales, mediante prácticas regenerativas que favorezcan la adaptación al cambio climático y promuevan la productividad sostenible.

Alineado con prioridades nacionales "Salvando las Montañas" surge en un contexto marcado por la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria, proteger los recursos ambientales y diversificar las actividades productivas. La iniciativa forma parte de las políticas impulsadas por el presidente Luis Abinader para promover el desarrollo sostenible del sector agropecuario.El programa también articula otras estrategias públicas, como el Plan Nacional de Transformación y Renovación de la Cacaocultura Dominicana, el proyecto Ganadería Verde, el Plan de Impulso de la Apicultura Dominicana y los esfuerzos para fortalecer la producción cafetalera.El documento presentado por la institución detalla los objetivos, impactos socioeconómicos y ambientales del programa, y resalta los enfoques orientados a promover prácticas agroecológicas sostenibles en las áreas montañosas del país.