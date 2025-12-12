41 años de aportes al campo: la JAD celebra aniversario

El presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar C. Benítez. ( FUENTE EXTERNA )

La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) celebra su 41 aniversario destacando una trayectoria institucional marcada por aportes decisivos al desarrollo del sector agropecuario y por consolidarse como la entidad que agrupa al mayor número de productores en todo el país.

La institución destaca que a lo largo de estas cuatro décadas, no solo ha fortalecido su amplia representación nacional, sino que ha logrado unir a todos los sectores productivos del agro dominicano, articulando soluciones conjuntas, impulsando políticas públicas y contribuyendo al crecimiento sostenible del país.

En un comunicado, citó entre sus principales logros, la participación de más de 4,000 expertos nacionales e internacionales a través de su Programa de Asistencia Técnica Directa, la instalación del más moderno Servicio de Laboratorios Agrícolas del país y la creación de la Bolsa de Productos para facilitar la comercialización de bienes alimenticios y mercancías.

Asimismo, puso en marcha el fondo de microcréditos Fondagro y el Centro de Innovación e Información Agroempresarial (Ciiagro).

Indicó que otro hito relevante es la creación de Agroalimentaria, la única Feria Internacional de Alimentos, Tabacos y Bebidas del país, que ha celebrado nueve ediciones y ha recibido más de 6,000 compradores e inversionistas extranjeros.

Programa de Reforestación

En materia ambiental, la JAD mantiene su Programa de Reforestación Agroempresarial, mediante el cual se han sembrado más de 30, 000 tareas de bosques.

La organización también se ha consolidado como un referente nacional en el diálogo de políticas públicas vinculadas al agro, trabajando propuestas en áreas como crédito, titulación de tierras, sanidad e inocuidad, innovación y tecnología, infraestructura rural, exportaciones, recursos naturales, cambio climático, reforma institucional y fiscal, así como asociatividad y mercados internos.

Destaca que en estos 41 años, "ha administrado más de 80 millones de dólares provenientes de organismos internacionales y agencias locales destinados al desarrollo agropecuario".

La institución también reafirmó su visión orientada a la productividad, la competitividad y la transformación de los productores en verdaderos agroempresarios, bajo el liderazgo de su Consejo de Directores, presidido por Roberto Serrano , y de su presidente ejecutivo, Osmar C. Benítez.

