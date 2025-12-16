Los comerciantes aseguran precios estables para Navidad; la pierna de cerdo costará hasta RD$130

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) aseveró este martes que existen suficientes alimentos frescos y en almacén para que las familias dominicanas puedan acceder a los alimentos que necesitan durante esta temporada navideña.

Su presidente, Iván García, indicó que productos de alta demanda como el arroz, el pollo, habichuelas, zanahorias, cebollas, papas, plátanos, uvas y manzanas se están vendiendo a precios similares a nivel mayorista, lo que permite que la oferta al detalle en mercados y supermercados se mantenga estable.

Explicó que productos como la pierna de cerdo se están comprando entre 95 y 105 pesos a nivel mayorista, lo que permitirá que llegue a los consumidores entre 125 y 130 pesos.

Asimismo, se espera que la chuleta fresca tenga un precio final que oscile entre los 130 y los 140 pesos, tras una venta mayorista de 110 pesos.

En el caso de la carne de pollo, indicó que el sector avícola asegura tener la capacidad de suplir 25 millones de unidades –4 millones más que los 21 millones de unidades que, en promedio, consume la población–, lo que garantiza una buena disponibilidad del producto.

Así, la libra de carne de pollo fresca se comercializa a 78 pesos en las provincias del Cibano, mientras que en el Gran Santo Domingo se vende a un promedio de 87 pesos, mientras que los pollos de empresas procesadoras se están vendiendo entre 95 y 100 pesos cada libra.

En el caso del arroz, el saco de la variedad selecta –de 125 libras– se está vendiendo a 3,850 pesos, por lo que al detalle los consumidores podrán comprarlo a precios que ronden entre los 35 y los 38 pesos la libra.

En el caso del arroz selecto tipo Jaragua, el saco se vende a 3,500 pesos, por lo que al detalle, los comerciantes lo están ofreciendo a unos 32 pesos por libra.

Otros productos que los comerciantes aseguran llegarán a precios asequibles son:

Zanahorias: a nivel mayorista se venden a 55 pesos; al consumidor final llegan entre 70 y 75 pesos .

a nivel mayorista se venden a 55 pesos; al consumidor final llegan entre . Habichuelas pintas: se comercializan a nivel mayorista a 32 pesos la libra, para llegar al consumidor entre 40 y 45 pesos .

se comercializan a nivel mayorista a 32 pesos la libra, para llegar al consumidor entre . Habichuelas rojas: la venta mayorista está entre 55 y 60 pesos la libra; al consumidor final llegan entre 65 y 70 pesos la libra.

la venta mayorista está entre la libra; al consumidor final llegan entre la libra. Cebollas: el saco de 50 libras, en su mayoría importado, se vende a nivel mayorista a 1,600 pesos, para que llegue al consumidor entre 40 y 45 pesos la libra.

el saco de 50 libras, en su mayoría importado, se vende a nivel mayorista a 1,600 pesos, para que llegue al consumidor entre la libra. Manzanas: se venden al por mayor a 30 pesos; al consumidor llegan entre 35 y 40 pesos .

se venden al por mayor a 30 pesos; al consumidor llegan entre . Uvas: la venta al por mayor es de 150 pesos; en detalle están llegando entre 175 y 195 pesos la libra.

la venta al por mayor es de 150 pesos; en detalle están llegando entre la libra. Plátanos: los procedentes de Barahona y Azua se venden entre 33 y 35 pesos la unidad, mientras que los FHIA están a 20 pesos la unidad.

los procedentes de se venden entre la unidad, mientras que los FHIA están a 20 pesos la unidad. Papas: al por mayor se venden entre 22 y 24 pesos, para llegar al consumidor entre 32 y 35 pesos.

"Estos son precios promedio; precios ponderados pero son precios reales a los cuales estamos comercializando", manifestó, indicando que la determinación de estos fueron fruto de un levantamiento en los municipios de Barahona, Higüey, Mao, San Francisco de Macorís, Santiago y Moca.

Sostuvo que el comercio se compromete a mantener esos precios estables durante todo el mes de diciembre, por lo que los dominicanos podrán contar con los alimentos esenciales de la canasta básica familiar durante las festividades.