Más de 564,000 plántulas de coco han sido distribuidas por el Feda

Con la entrega de plántulas de coco, el Feda busca reactivar el cultivo del producto. ( FUENTE EXTERNA )

El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (Feda) destacó este miércoles el alcance nacional del Programa para el Relanzamiento del Sector Coco, al presentar los resultados de sus primeros tres años de ejecución, período en el que se ha iniciado la recuperación de este cultivo en distintas zonas del país.

El director de la entidad Hecmilio Galván, informó que mediante el programa se han distribuido más de 564,000 plántulas de coco a 2,265 productores en municipios de las 31 provincias, con una inversión estimada de 75 millones de pesos.

Indicó que la iniciativa ha generado un renovado interés en la producción de coco, incluso en provincias donde anteriormente no se cultivaba de manera significativa.

Galván explicó que el programa ha impactado tanto a comunidades rurales como urbanas, con la realización de 136 jornadas de capacitación que beneficiaron a 5,229 productores y emprendedores. Estas acciones han contribuido a fortalecer las capacidades técnicas del sector y a fomentar nuevas siembras del rubro.

Acuerdos de cooperación

Entre los logros resaltados figuran la instalación de 11 viveros para la producción de plántulas de distintas variedades de coco y la posible siembra de más de 40,000 tareas de tierra, lo que podría generar una producción anual estimada de 80 millones de nueces, con un valor cercano a los 4,000 millones de pesos.

El funcionario también destacó los acuerdos de cooperación interinstitucional y la colaboración internacional con México, que han permitido la transferencia de conocimientos técnicos y científicos para el manejo sostenible del cultivo, así como el control de plagas y enfermedades.

Según el Feda, el programa ha sentado las bases para la recuperación, diversificación e industrialización del coco en la República Dominicana, fortaleciendo la producción nacional y el potencial económico del sector.