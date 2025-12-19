×
Habrá 24.7 millones de pollos para Navidad, aseguran avicultores

El gremio advirtió que pueden haber distorsiones especulativas en el sistema de distribución del pollo vivo

    Habrá 24.7 millones de pollos para Navidad, aseguran avicultores

    Para diciembre, la producción nacional de pollos de engorde alcanzará los 24.7 millones de unidades, una cantidad que cumple "plenamente" con la oferta planificada y asegura el abastecimiento del mercado local durante la alta demanda de las festividades navideñas, aseguró la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA).

    "Durante las próximas dos semanas, la oferta nacional alcanzará un promedio de 850,000 pollos diarios colocados en el mercado de pollo vivo, lo que representa un aumento aproximado del 22 % en la disponibilidad", indicó el gremio en un comunicado. 

    De esta manera, los avicultores sostienen que estas cantidades aseguran suministro suficiente para los consumidores dominicanos.

    Precios a puerta de granja

    Los productores afiliados a la ADA -quienes aseguran más del 80 % de la producción a nivel nacional- mantienen un precio promedio de 48 pesos por libra.

    De esta manera, la carne se puede encontrar a los siguientes precios:

    • El pollo vivo se comercializa en unos 72 pesos por libra en los mercados populares más concurridos
    • El pollo procesado y congelado en las cadenas de supermercado cuesta unos 84 pesos por libra

    La ADA recordó que dentro del sistema de distribución del pollo vivo participan hasta cinco actores distintos en el proceso desde la granja hasta el consumidor final, por lo que se pueden generar "distorsiones especulativas" no atribuibles directamente al productor, pero que sí impactan el precio final.

    El gremio reiteró su compromiso con la "estabilidad de la producción, la transparencia del mercado y la seguridad del país", e instó a todos los actores de la cadena de comercialización a actuar con responsabilidad durante las festividades navideñas, una época "sensible" para el consumo familiar dominicano.

